Am 18. März wird es wieder finster in Speyer. Denn das SPEYER WAR MASS 2017 wird die Halle 101 in ein dunkles Gewand hüllen. Die Veranstalter haben sich nicht zurückgehalten und neben DESTROYER 666, BÖLZER auch die wiedervereinten URN eingeladen. Außerdem werden die US Black Metaller CRIMSON MOON ihre erste Show in Europa und die erste Show nach zehn Jahren Bühnenabstinenz auf dem SPEYER WAR MASS absolvieren. Ebenfalls dabei sind BESTIAL RAIDS, MOSAIC, SCHRAT, ASAGRAUM und EINSICHT.

Tickets sind weiterhin für 37€ im Vorverkauf erhältlich: http://www. drohende-schatten.de/order

An der Abendkasse wird der Eintritt bei 40€ liegen.

