Übertragung angekommen.neuer akustischer Kodex, „“, baut auf einem Konzept auf, bei dem Futurismus eine Tatsache geworden und Vorstellungskraft eine Chance ist. Die zweite Veröffentlichung vonakustischem Architektenist ein in Sound gegossener Datenstrom, in dem Bates’ schwermütiges Klagen derin einem Zeitalter des Informationsüberflusses ist – das Heulen eines Geistes in einer zunehmend komplexen und doch ultimativ menschlichen Maschine.

Starsets 2014er Debüt auf Razor & Tie, „Transmissions“, war nicht nur die Visitenkarte von Starset selbst, sondern auch die der The Starset Society, einer geheimnisvollen, quasi anonymen Gruppe von Wissenschaftlern, die in der realen Welt verankert sind und vor den Gefahren einer Dystopie und einer aus dem Ruder gelaufenen Technologie warnen. Jetzt, nur zwei Jahre danach, stellen wir fest, dass aus Bates’ Spekulationen wissenschaftliche Fakten geworden sind. Während diese in seinem kürzlich von ihm selbst herausgegebenen Roman The Prox Transmissions in vollem Ausmaß dargestellt sind, beweisen auch Bates’ lyrische Themen von der Entdeckung und Bevölkerung von Exoplaneten gepaart mit den Effekten des rapiden Fortschritts der Technologie inklusive 3D-Druck, dass Starset ein wahrhaft visionäres Multimedia-Kollektiv ist.

Während „Transmissions“ ein Meilenstein war, der mehr als eine Viertelmillion Alben, Streams und Downloads verkauft hat und von Singles wie dem unvergesslichen „My Demons“ (das unglaubliche 43 Wochen in den Rockcharts verbracht hat) flankiert wurde, war Bates’ übergeordnete Intention bei „Vessels“ Grenzen zu erweitern.

Erneut von Rob Graves (Halestorm, Red) produziert und von Ben Grosse (Breaking Benjamin, Filter) gemischt, sprechen die Ergebnisse für sich. Angefangen vom atmosphärischen Opener „Back To The Earth“ über die treibenden Hooks von „Monster“, der ersten Auskopplung des Albums, bis hin zu den mitreißenden, beinahe progressiven Momenten von „Frequency“ ist es Bates gelungen, sich der Schwerkraft des ‚Schema Radio Rock’ zu entziehen. Stattdessen erfand er seine Genre-trotzende Vision neu: als eine Arena, in der Hans Zimmer sich mit Radiohead und Trent Reznor verknüpft.