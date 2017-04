Status Quo: The Last Night of The Electrics erscheint am 14.07.2017

earMUSIC freut sich über die Veröffentlichung von „The Last Night Of The Electrics“ von Status Quo, einer der erfolgreichsten Rockbands Großbritanniens, am 14. Juli 2017 – der sensationellen Aufnahme des fulminanten Live Sets, welches bei der gleichnamigen Tour 2016 in der Londoner O2 Arena aufgenommen wurde.

Francis Rossi erklärt: „Diese Veröffentlichung fängt Quo in einer unglaublichen Form ein, bei einem Konzert, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. Es war schwer, den Schritt auf die Bühne zu setzen, aber als es an Zeit war, wussten wir was zu tun war – und wir haben abgeliefert. Das war auf keinen Fall Alltagsgeschäft und das wird es auch niemals sein, aber die gespannte Stimmung, die Energie der Musik, der Band und des Publikums war für uns greifbar.“

Eigentlich als krönender Abschluss geplant, nahm die Winter Tour 2016 eine überraschende Wendung, als Rick Parfitt aufgrund gesundheitlicher Probleme, die sein Leben Ende letzten Jahres auf tragische Weise beendeten, nicht teilnehmen konnte. Durch Ricks Wunsch und den Wunsch der Fans, weiterhin Musik zu machen, machte die Band einen weiteren Schritt nach vorn und lieferte vor dem treuen Publikum der O2 Arena eine ehrenwürdige Show ab.

Tracklist

01 Caroline / 02 The Wanderer / 03 Something About You Baby I Like / 04 Rain / 05 Softer Ride / 06 Beginning Of The End / 07 Hold You Back / 08 Proposin’ Medley / 09 Paper Plane / 10 The Oriental / 11 Creepin‘ Up On You / 12 Gerdundula / 13 In The Army Now / 14 The Caveman / 15 Roll Over Lay Down / 16 Down Down / 17 Whatever You Want / 18 Rocking All Over The World / 19 Burning Bridges / 20 Rock and Roll Music/Bye Bye Johnny

„The Last Night Of The Electrics“ erscheint als 2CD, DVD, Blu-ray, Limited Edition 180g Black Triple Vinyl mit Seite 6 “etched” (Double Gatefold) und Digital. Zusätzlich ist es als 120-seitiges earBOOK inklusive der 2CD, DVD und Blu-ray erhältlich.

Die Formate 180g Coloured Triple Vinyl mit side 6 etched (Triple Gatefold), 2CD+DVD und 2CD+Blu-ray sowie weitere Bundles werden in einem exklusiven Web-Shop für die Fans zur Verfügung stehen. Wer das earBOOK dort noch vor Ende des Monats vorbestellt, wird namentlich im Nachwort erwähnt.

Status Quo sind eine der größten Rockbands der Welt. Ihr Weg hat viele Wendungen genommen. Die Ereignisse des vergangenen Jahres waren auch in der bisherigen Bandgeschichte unvergleichlich, aber „The Last Night Of The Electrics“ zeigt, dass sie auch in schweren Zeiten vorankommen und ihrem Erbe gerecht werden. Es ist der Sound von Quo.

Quelle: www.fd-entertainment-group.de

