Status Quo veröffentlichen am 24. Februar 2017 über USM die liebevoll zusammengestellte 10-LP Deluxe Edition Box “The Vinyl Collection 1981-1996”. Jede LP ist mit einem Downloadcode auch digital verfügbar [Cat No 5713600].

Das gesamte Audiomaterial in der Box “The Vinyl Collection 1981-1996” wurde von den Originalbändern geremastert und auf 180g-Vinyl gepresst. Die Cover und Inserts wurden originalgetreu reproduziert.

Diese unglaubliche Collection nimmt uns mit auf eine Reise tief in die Welt einer von Großbritanniens beliebtesten Bands. Neben Alben wie ‘Rock Till You Drop’, ‘In The Army’ und ‘Never Too Late’ enthält sie auch das bisher noch nie auf Vinyl erschienene ‘Don’t Stop’ und das ultrarare ‘Perfect Remedy’. Komplettiert wird “The Vinyl Collection 1981-1996” mit einer Platte voller ausgewählter, seltener 12”-Mixe.

“The Vinyl Collection 1981-1996” dokumentiert die Entwicklung, den Aufstieg und die stetig wachsende Durchschlagskraft einer der großen Konstanten der Hard Rock-Szene. Es ist eine Tour de Force, randvoll mit beeindruckenden Werken aus einem ebenso beeindruckenden Jahrzehnt in der Laufbahn wirklicher Rockikonen.

Mit neun kompletten Alben und einer Raritätensammlung ist “The Vinyl Collection 1981-1996” eine phänomenale Box. Status Quo-Fans weltweit werden begeistert sein!

“The Vinyl Collection 1981-1996” ist die Fortsetzung der 2015 erschienenen Box “The Vinyl Collection 1972-1980”. Sie blickt mit Respekt und Bewunderung zurück auf die besten Jahre einer der wichtigsten Rockbands der Welt.

Quelle: www.m-zwei.com

