Stiff Little Fingers: Rereleasen zum 40 Jährigen Jubiläum „No Going Back“ und ab Freitag auf 40th Anniversary Tour

Stiff Little Fingers: Rereleasen zum 40 Jährigen Jubiläum „No Going Back“ und ab Freitag auf 40th Anniversary Tour

In 40 Jahren Bandgeschichte haben Stiff Little Fingers ein starkes musikalisches Fundament mit zahlreichen Studioalben aufgebaut. „No Going Back“ wurde erstmals 2014 veröffentlicht und zeigt das musikalische Wachstum der Band. Mit Songs wie „Trail Of Tears“, „My Dark Places“ und „Liar’s Club“ behandeln sie Themen wie die Wirtschaftskrise, Jakes persönliche Probleme mit Depressionen und den Rassismus im Westen. Sowohl die alten, als auch die neuen Songs begeistern die Fans. Unzählige Leute sind mit Jake in Kontakt getreten, um ihm zu sagen, dass sein Song „My Dark Places“ ihnen die Kraft gab, mit anderen über ihre Depressionen zu sprechen.

In der 2017er Neuauflage erscheint „No Going Back“ am 07. April 2017 als Doppel-CD mit 12 Demosongs, einer Akustikversion von „My Dark Places“ und einer Live-Version von „When We Were Young“.

Bevorstehende STIFF LITTLE FINGERS Tour Termine 2017

31. März Markthalle – Hamburg (GER)

1. April Zakk – Düsseldorf (GER)

2. April SO36 – Berlin (GER)

4. April Z-Bau – Nürnberg (GER)

5. April Hansa 39 – Mümchen (GER)

6. April Substage – Karlsruhe (GER)

7. April Faust – Hannover (GER)

8. April Musikbunker Aachen – Aachen (GER)

Quelle: www.networking-media.de

Kommentare

Kommentare