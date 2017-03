STORMAGE werden ihr neues Album „Dead Of Night“ am 24. März bei Massacre Records veröffentlichen! So sieht die Tracklist aus:

1. Instinct To Defend

2. Anguish Of Mind

3. Heretic Enemy

4. Prime Of Life

5. Faithless God

6. In The Line Of Fire

7. Drag You To Hell

8. Victims Eyes

9. The Deadly Blow

10. Borne The Agony

Kürzlich haben STORMAGE auch das offizielle Video zur neuen Single „The Deadly Blow“ veröffentlicht, das hier verfügbar ist: https://youtu.be/zs-F7i-Ts48

Das Album – das zum günstigen „Discover Price“ erhältlich sein wird – wurde mit freundlicher Assistenz von Sebastian „Seeb“ Levermann produziert, gemischt und gemastert. Für das Artwork ist Mystik Arts verantwortlich.

Die Record Release Party wird am 8. April im Ohler Saal in Plettenberg stattfinden.

STORMAGE Live

08.04.2017 DE Plettenberg – Ohler Saal

Quelle: www.carrycoal.de

