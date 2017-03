Für die Unentschlossenen unter euch, die noch nicht recht wissen, ob das neue STORMHAMMER Album gefallen könnte – schaut euch doch mal hier den „Welcome To The End“ Album Teaser an:



Wer die Band live erleben möchte, bekommt Anfang August beim Metal United Festival Regensburg in Obertraubling die Chance dazu.

Das Album ist ab dem 24. März im Handel erhältlich.

Kommentare

Kommentare