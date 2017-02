Erst letzte Woche haben STORMHAMMER erste Details zum kommenden Album „Welcome To The End“ veröffentlicht. Nun präsentieren sie das Lyric Video zum neuen Song „Northman“, das man sich hier ansehen kann:

„Welcome To The End“ wurde in den Dreamsound Studios von Mario Lochert gemischt und von Jan Vacik gemastert. Das Artwork stammt von Jan Yrlund (Darkgrove.net).

Als Gastsängerin ist Natalie Pereira Dos Santos (ex-Envinya, The Boris Karloff Syndrome) auf dem Album zu hören.

STORMHAMMERs „Welcome To The End“ wird am 24.03.2017 bei Massacre Records erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

STORMHAMMER Live

18.02.2017 DE München – Backstage (Heavy Metal’s Calling)

24.02.2017 DE Straßkirchen – Plutonium-Klub (Metalheadz Against Cancer)

04.-05.08.2017 DE Obertraubling – Airport Obertraubling (Metal United Festival Regensburg)

