Die New Yorker Death Metal-Pioniere SUFFOCATION werden ihr neues Album »…Of The Dark Light« am 09. Juni über Nuclear Blast veröffentlichen. Passend dazu hat die Band zur ersten Single ‚Your Last Breaths‘ ein 360°-Trackvideo enthüllt: https://www.youtube.com/watch?v=56jDbL6dzLw

»…Of The Dark Light« wurde von SUFFOCATION produziert und gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Joe Cincotta (OBITUARY) in den Full Force Studios eingespielt. Mix und Mastering wurden in die Hände des weltbekannten Produzenten Zeuss (HATEBREED, ARSIS, SUICIDE SILENCE) gelegt. Das Cover-Artwork stammt von Colin Marks (ORIGIN, FLESHGOD APOCALYPSE, KATAKLYSM).

Gründungsmitglied / Gitarrist Terrance Hobbs kommentiert:

„Der Moment, auf den wir gewartet haben, ist endlich gekommen: Unser neues Album »…Of The Dark Light« wird am 09. Juni endlich über Nuclear Blast veröffentlicht! Wir haben uns vier Jahre Zeit genommen, um die neue SUFFOCATION-Platte zu schreiben und wir könnten nicht zufriedener sein. Es ist die brutalste Scheibe, die wir bisher gemacht haben!

Wir haben bis Ende 2016 an den Tracks gefeilt, um sie dann mit Joe Cincotta in den Full Force Studios einzuspielen. Zudem haben wir einmal mehr Zeuss dazu auserkoren, dem Album Leben einzuhauchen! Frank Mullen, Charles Errigo, Eric Morotti, Derek Boyer und ich haben die Grenzen SUFFOCATIONs gesprengt und wir hoffen, dass Ihr Gefallen daran findet!

Uns wurde zudem die Ehre zuteil, dass sich Colin Marks um unser Artwork gekümmert hat, das einen neuen Meilenstein für uns darstellt und im Vergleich zu den traditionellen SUFFOCATION-Alben mit einem anderen Stil aufwartet. Des Weiteren beinhaltet die Platte Backup-Gesang von Kevin Muller (THE MERCILESS CONCEPT), was sie für uns wirklich einzigartig macht! Dies ist unser zehntes Studioalbum und wir hoffen wirklich, dass Ihr »…Of The Dark Light« mögt! Keep the grind alive, wir sehen uns auf Tour!“

»…Of The Dark Light« – Tracklist:

01. Clarity Through Deprivation

02. The Warmth Within The Dark

03. Your Last Breaths

04. Return To The Abyss

05. The Violation

06. Of The Dark Light

07. Some Things Should Be Left Alone

08. Caught Between Two Worlds

09. Epitaph Of The Credulous

Bestellt »…Of The Dark Light« jetzt vor: http://nblast.de/SuffocationDarkLightNB

Ab morgen könnt Ihr »…Of The Dark Light« digital vorbestellen, um den Song ‚Your Last Breaths‘ sofort zu erhalten. Zudem kann der Track ab morgen gestreamt werden!

SUFFOCATION live:

w/ MORBID ANGEL, REVOCATION, WITHERED

23.05. USA Orlando, FL – The Beacham

24.05. USA Tampa, FL – The Orpheum

25.05. USA Atlanta, GA – The Masquerade

27.05. USA Baltimore, MD – Maryland Deathfest

28.05. USA Boston, MA – Brighton

29.05. USA New York NY – The Gramercy Theater

31.05. USA Pittsburgh, PA – Small’s

01.06. USA Cleveland, OH – House of Blues

02.06. USA Detroit, MI – The Crofoot

03.06. USA Chicago, IL – The Metro

04.06. USA Minneapolis, MN – Cabooze

06.06. USA Fayetteville, AR – George’s Majestic

07.06. USA Lawrence, KS – Grenada

08.06. USA Denver CO – Bluebird

10.06. USA Salt Lake City, UT – The Complex

12.06. USA Seattle, WA – Studio Seven

13.06. USA Portland, OR – Dame’s

15.06. USA San Francisco, CA – The Social Hall

16.06. USA Los Angeles, CA – The Regent

17.06. USA Pomona, CA – Glasshouse

18.06. USA San Diego, CA – House of Blues

20.06. USA Phoenix, AZ – Marquee

21.06. USA Albuquerque, NM – Sunshine

23.06. USA Dallas, TX – House of Blues

24.06. USA Austin, TX – Grizzly Hall

25.06. USA Houston, TX – House of Blues

27.06. USA New Orleans, LA – House of Blues

Headlineshows

w/ REVOCATION

19.05. USA Baltimore, MD – Ottobar

20.05. USA Greensboro, NC – Arizona Pete’s

22.05. USA Tallahassee, FL – The Side Bar

26.05. USA Nashville, TN – Exit In

30.05. USA Syracuse, NY – Lost Horizon*

09.06. USA Colorado Springs, CO – The Black Sheep^

11.06. USA Idaho Falls, ID – The Gem Venue

19.06. USA Flagstaff, AZ – The Green Room^

22.06. USA El Paso, TX – Tricky Falls^

29.06. USA Richmond, VA – The Broadberry

30.06. USA Philadelphia, PA – Kung Fu Necktie

*nur SUFFOCATION

^w/ REVOCATION + WITHERED

09. – 12.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

10. – 13.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

16. – 19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

18. – 20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

24. – 26.08. D Andernach – Death Feast Open Air

Tickets fürs Summer Breeze bekommt Ihr hier: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/summer-breeze-open-air-dinkelsbuehl-16.-19.8.2017.html

SUFFOCATION sind:

Frank Mullen | Gesang

Terrance Hobbs | Gitarre

Charles Errigo | Gitarre

Derek Boyer | Bass

Eric Morotti | Schlagzeug

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare