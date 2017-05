Die Death Metal-Pioniere Suffocation haben vergangene Woche die Veröffentlichung ihres neuen Albums …Of The Dark Light, das am 09. Juni über Nuclear Blast Records erscheinen wird, angekündigt. Die darauf enthaltenen Tracks werden sie ihren Fans natürlich auch live auf den Bühnen der Welt vorstellen. Nach einem US-Trip mit Morbid Angel, Revocation und Withered wird sich das New Yorker Todeskommando über den großen Teich begeben und 24 Shows in zwölf Ländern spielen. Lasst Euch diese apokalyptischen Abende unter keinen Umständen entgehen! Den gesamten Tourplan der Band gibt es unten.

Gitarrist Terrance Hobbs kommentiert:

„Wir freuen uns auf unsere Rückkehr nach Europa, um all unsere Fans zu treffen! Natürlich werden wir auch einige Songs von unserer neuen Platte …Of The Dark Light im Gepäck haben. Seid bereits, um Euch mit uns Beyond The Dark Light zu begeben, wir sehen uns im Pit!“

Beyond The Dark Light European Tour 2017

05.08. F Saint-Maurice-De-Gourdans – Sylak Open Air

06.08. CH Zürich – Werk 21

07.08. D München – Backstage

08.08. D Dresden – Eventwerk

09.08. A Wien – Viper Room

10.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

11.08. SK Terchová – Terchovský Budzogan

12.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

13.08. SRB Novi Sad – The Quarter Club

14.08. H Budapest – Dürer Kert

16.08. CH Bellinzona – Pit Club

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

18.08. D Wolfsburg – Hallenbad

19.08. B Méan – Metal Méan Fest

20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

22.08. D Lindau – Club Vaudeville

24.08. B Brügge – Het Entrepot

25.08. D Andernach – Death Feast Open Air

26.08. NL Eindhoven – Dynamo

27.08. UK Bristol – Bierkeller

28.08. UK Sheffield – o2 Academy

29.08. UK Glasgow – Audio

30.08. UK Newcastle – Riverside

31.08. UK London – Underworld

Tickets für’s Summer Breeze bekommt Ihr hier.



Bestellt …Of The Dark Light jetzt vor.

Bestellt …Of The Dark Light digital vor, um den Song Your Last Breaths sofort zu erhalten oder streamt ihn.

Hört Euch den Track in der NB Novelties Playlist an.

Schaut Euch das 360°-Video zu Your Last Breaths an:



…Of The Dark Light – Tracklist:

01. Clarity Through Deprivation

02. The Warmth Within The Dark

03. Your Last Breaths

04. Return To The Abyss

05. The Violation

06. Of The Dark Light

07. Some Things Should Be Left Alone

08. Caught Between Two Worlds

09. Epitaph Of The Credulous

…Of The Dark Light wurde von Suffocation produziert und gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Joe Cincotta (Obituary) in den Full Force Studios eingespielt. Mix und Mastering wurden in die Hände des weltbekannten Produzenten Zeuss (Hatebreed, Arsis, Suicide Silence) gelegt. Das Cover-Artwork stammt von Colin Marks (Origin, Fleshgodapocalypse, Katalyse).

Suffocation sind:

Frank Mullen | Gesang

Terrance Hobbs | Gitarre

Charles Errigo | Gitarre

Derek Boyer | Bass

Eric Morotti | Schlagzeug

Facebook | Nuclear Blast

Kommentare

Kommentare