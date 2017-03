SUMAC sind Aaron Turner (ISIS, Old Man Gloom), Nick Yasyshyn (Baptists) und Brian Cook (Russian Circles, Botch, These Arms Are Snakes).

Nach ihrem umjubelten Release „What One Becomes“ (2016) und einem ersten Europa Tour, macht sich das Trio erneut auf die Reise und kommt für vier Dates nach Deutschland:

21.04 Leipzig – UT Connewitz (Doom Over Leipzig)

22.04 Karlsruhe – Jubez (Dudefest)

04.05 München – Feierwerk

05.05 Berlin – Cassiopeia

Quelle: www.oktoberpromotion.com

