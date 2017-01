Das Summer Breeze hat für das Festival 2017 gleich neun neue Bands auf einem Schlag bestätigt und findet ihr direkt hier aufgelistet:

1349, Long Distance Calling, Aversions Crown, Within The Ruins, While She Sleeps, The New Black, Mr, Hurley & Die Pulveraffen, Fallujah und Battle Beast.

Quelle: www.summer-breeze.de

