1994 machte sich in Connecticut eine Band auf, die Hardcore-Szene auf den Kopf zu stellen – was ihnen in relativ kurzer Zeit auch gelungen ist: HATEBREED!

Die Band um Sänger und Anführer Jamie Jasta hat sich mittlerweile nicht nur als First Class Live-Act etabliert, sondern längst die Grenzen zwischen der Hardcore- und Metal-Szene eingerissen. Von Anhängern beider Musikrichtungen verehrt, werden HATEBREED ihren Fans beim SUMMER BREEZE 2017 ein ganz besonderes Schmankerl servieren: 2017 jährt sich die Veröffentlichung des Debütwerkes ‚Satisfaction Is the Death Of Desire’ zum zwanzigsten Mal, weshalb die Jungs bei ihrem Auftritt in Dinkelsbühl ihr Augenmerk auf das Songmaterial eben dieser Scheibe legen werden. Ergreift also eine der ganz wenigen Gelegenheiten, die alten HATEBREED-Klassiker live genießen zu können. Bei uns in Dinkelsbühl!

FIDDLER’S GREEN sind ohne Zweifel die erfolgreichste Folk-Band aus deutschen Landen. Das Rezept ihres Erfolges? Zu den bekannten Folk-Einflüssen aus Irland addieren sie mutig und selbstbewusst fremde Einsprengsel aus den Genres Metal, Ska oder Punk, wodurch ihre Musik nicht nur eine viel größere Fan-Menge anspricht, sondern auch viel tanzbarer wird, als es der Irish Folk eh schon ist.

Und der Erfolg gibt ihnen recht! Mit ihrem Speedfolk sind sie nicht nur regelmäßig Gast in den oberen Regionen der Charts, sondern auch live setzen sie ein ums andere Mal eine Schippe drauf. Aus diesem Grunde freuen wir uns umso mehr, FIDDLER’S GREEN wieder auf dem SUMMER BREEZE begrüßen zu dürfen, wo sie mit euch ein überdimensionales Tanz- und Trinkgelage feiern wollen! Slánte!

Quelle: www.summer-breeze.de

