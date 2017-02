Zwei weitere Hauptacts des BANG YOUR HEAD!!! 2017 stehen fest: Die beiden britischen Legenden SAXON und VENOM kommen nach Balingen!



Mit DENNER / SHERMANN kommt eine Band nach Balingen, deren Gründer und Namensgeber Heavy Metal-Geschichte geschrieben haben. Denn: Mit ihrem charakteristischen Gitarrenspiel prägten die beiden Dänen einst nachhaltig die wegweisenden MERCYFUL FATE-Veröffentlichungen ‚Melissa‘ und ‚Don’t Break The Oath‘. Der Einfluss, den besagte Klassiker bis heute auf die Szene hatten und haben, ist fraglos gewaltig. Umso erfreulicher also, dass das Duo Anfang 2015 beschlossen hat, wieder gemeinsame Sache zu machen und neue Songs in Angriff zu nehmen. Zusammen mit dem einstigen Weggefährten Snowy Shaw, Bassist Marc Grabowski und Cage-Sänger Sean Peck veröffentlichten sie zunächst die EP ‚Satan’s Tomb‘, bevor mit dem Full-Length-Album ‚Masters Of Evil‘ ein hochkarätiges Juwel erschien, das unmissverständlich klar machte, dass der wahre Geist MERCYFUL FATEs nach wie vor quicklebendig ist. Obgleich eigenständig und frei von jedweder nostalgischer Patina gibt es schon vom ersten Ton an keine Zweifel mehr: Hier sind die wahren Meister ihres Fachs zu Gange. Und live hat das Quintett neben den jüngsten Großtaten selbstverständlich stets auch düster funkelnde Perlen der Vergangenheit in ihr Repertoire aufgenommen. Entsprechend groß also unsere Freude, DENNER / SHERMANN beim BANG YOUR HEAD!!! 2017 begrüßen zu dürfen!

Für Kenner rangieren VAIN künstlerisch durchaus auf einer Augenhöhe mit großen Acts wie MÖTLEY CRÜE, RATT, POISON, SKID ROW, CINDERELLA und Co., aber der kommerzielle Durchbruch blieb ihnen stets verwehrt. Trotz erster brillanter Veröffentlichungen sorgten allerlei Pech und Pannen dafür, dass die Band 1991 zerbrach. Einmal zwar wurden VAIN wiederbelebt und nahmen zwei weitere Alben auf, doch es war Mitte der 90er und der Glam-/Sleaze-Sound nicht mehr in Mode. 2005 jedoch läutete die Wiederveröffentlichung von ‚No Respect‘ die endgültige Wiederkehr VAINs ein. Nicht nur das verschollene ‚All Those Strangers‘ ist seither erschienen, auch ein neues Album namens ‚Enough Rope‘ – und mit ‚Rolling With The Punches‘ folgt in Kürze ein Weiteres. Der perfekte Anlass, um nach der großartigen BYH!!! Performance im Jahr 2014 nach Balingen zurückzukehren. Wir sind uns sicher: Abermals werden Davy Vain und Co. nicht nur die Hair Metal-Fraktion begeistern.

Wer es am Festivalfreitag 2016 noch nachts in die Halle geschafft hat, wurde dort Zeuge des Auftritts von KILLCODE und ihres „Southern infused Rock / Metal with modern vocals“ – und einer, trotz der späten Stunde, rundum professionellen, enthusiastischen und mitreißenden Live-Show. Alle Anwesenden, gleich ob vor oder hinter den Kulissen, waren sich einig: Diese Band hat es verdient, noch einmal nach Balingen zu kommen und auf der Hauptbühne zu stehen. Und genau das werden die New Yorker nun auch: beim BANG YOUR HEAD!!! 2017.

