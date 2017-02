Leider muss der Veranstalter bekannt geben, dass BLACK LABEL SOCIETY ihren Gig auf dem SUMMER BREEZE 2017 abgesagt haben:

„Due to unforeseen scheduling conflicts, BLS will not be able to perform at SUMMER BREEZE Open Air.”

Ein großes Sorry vom Veranstalter an alle, die sich auf diesen Auftritt gefreut haben.

Neu Bestätigt wurden folgende Bands:

Eisregen, Xandria, Belphegor, Overkill, Architect und Betontod.

Quelle: www.summer-breeze.de

Kommentare

Kommentare