Natürlich! Natürlich mussten wir für unser 20-jähriges Jubiläum eine unserer und eurer Lieblingsbands buchen! Die Rede ist selbstverständlich von DARK TRANQUILLITY, die bei jedem ihrer bisherigen SUMMER BREEZE-Auftritte nach allen Regeln der Kunst abgeräumt haben!

Wie selbstverständlich gelingt es Stanne und Co. bei ihren Gastspielen in Dinkelsbühl, den kompletten Platz auf ihre Seite zu ziehen. Doch so wirklich verwunderlich ist diese Tatsache nicht, treffen die Schweden mit ihrer gelungenen Mischung aus harten Elementen des modernen Melodic Death Metal und zuckersüßesten Melodien für Millionen genau euren Nerv. Für unseren Geburtstag lassen sich die Pioniere des Göteborg-Sounds nicht lumpen und überlegen sich eine spezielle Setlist für ihre Anhänger beim SUMMER BREEZE! So oder so, es wird ein prächtiges Fest werden mit den Schweden!

Die folgende Band-Bestätigung ist einfach nicht tot zu bekommen – und das ist auch sehr gut so! Denn die EMIL BULLS werden auch 2017 den Acker in Dinkelsbühl gepflegt umpflügen, eben so wie wir es von den Jungs aus München seit jeher gewohnt sind!

Ganz egal, wie vermeintliche Szeneorgane die Band betiteln – Alternative, Nu, Cossover usw. – Fakt ist: Natürlich werden die BULLS erneut auf die totale Unterstützung von euch bauen können, schließlich hat bislang noch jeder Auftritt der Burschen auf dem SUMMER BREEZE eingeschlagen wie eine Bombe. Verständlich, schließlich verbreiten die Kerle so viel Spaß bei ihren Auftritten, dass sich selbst der größte Griesgram nicht davor verstecken kann. Freut euch auf eine musikalische Vollbedienung, bei der keine Kehle trocken, kein Stimmband ungeölt, kein Nackenwirbel unverzerrt bleiben wird. Wie es eben sein muss…

Quelle: www.summer-breeze.de

Kommentare

Kommentare