Die wanderfreudigste Band Deutschlands kommt nach Dinkelsbühl und im Rucksack haben sie ihr neues Album, welches passenderweise ‚Wanderer’ getauft wurde: HEAVEN SHALL BURN!

Wer die Thüringer bei ihrem grandiosen Headliner-Auftritt im Jahr 2014 verpasst hat, bekommt zu unserem Jubiläum erneut die Chance, einem HEAVEN SHALL BURN-Abriss erster Güteklasse beizuwohnen. Wer die Jungs kennt weiß, dass sie bei unserer Geburtstagsparty keine Kerze brennen lassen, sondern ein ganzes Feuerwerk abfackeln werden. Musikalisch und Show-technisch, versteht sich. Und wer weiß, vielleicht überlegen sich HEAVEN SHALL BURN sogar die ein oder andere Überraschung für das große Jubiläum in Dinkelsbühl… Wir lassen uns überraschen! Fest steht jedoch, dass Marcus Bischoff und seine Mannen zu den Highlights unserer Geburtstagsparty gehören werden, die es nicht zu verpassen gilt!

VITAL REMAINS werden im August 2017 zu Gast in Dinkelsbühl sein. Mastermind Tony Lazaro kann schon auf eine mehr als 25-jährige Bandgeschichte zurückschauen. Die Marschrichtung war von Beginn an klar: Brutaler infernaler Death Metal. Wer eine Oberdosis Blastbeats braucht, um über das Festival zu kommen, der darf sich beim SUMMER BREEZE Open Air 2017 VITAL REMAINS nicht entgehen lassen.

Eine Besonderheit, die die US-Amerikaner mitbringen ist definitiv die Kombination von heftigster Wut und großen Melodien. Die prägnante Leadgitarre ist wichtiger Bestandteil des Songwritings, vor allem auf den aktuellsten Scheiben ‚Dechristianize´ und ‚Icons Of Evil´. Lassen wir uns überraschen und überzeugen von VITAL REMAINS’ teuflischen Botschaften. Das wird intensiv!

Female Fronted Metal-Bands sind beim SUMMER BREEZE seit jeher gerne gesehen und mit EPICA konnten wir eine Band für euch verpflichten, die in den letzten Jahren die Erfolgsleiter mit Karacho erklommen hat.

Mit ihrem gelungenen Mix aus symphonischem Metal und Gothic-Einlagen, Orchester- und Chorarrangements konnten die Niederländer mit jedem Album mehr Fans auf ihre Seite ziehen und so zählen EPICA mittlerweile ganz klar zu den führenden Vertretern dieser Szene. Fünf lange Jahre nach ihrem letzten Besuch beim SUMMER BREEZE schauen EPICA zu unserer Geburtstagsparty in Dinkelsbühl vorbei. Heißt sie herzlich willkommen!

Die folgende Bestätigung spielt Death Metal wie er sein muss: Schnörkellos, auf die Glocke, brutal, kompromisslos und dennoch eingängig – diese Zutaten verwenden HAIL OF BULLETS seit 2006 auf all ihren Alben. Nach jahrelanger Abstinenz beim BREEZE werden sie 2017 nun endlich wieder einmal den Acker in Dinkelsbühl umgraben.

Die Konstanz der Hollies in Sachen Alben und Livepräsenz lassen keine Zweifel aufkommen: HAIL OF BULLETS gehören mit zu den besten Bands des Genres. Die mit zahlreichen Hits gespickten Alben erlauben es Theo, Ed, Stephan und Paul in Dinkelsbühl ein gnadenloses Best Of-Set abzuliefern, das sich gewaschen hat. Neuzugang Dave Ingram erhält außerdem die Gelegenheit zu beweisen, dass er seit seinen seligen Tagen bei Benediction oder Bolt Thrower nichts verlernt hat. Death Metal-Maniacs wissen somit, welche Band sie beim SUMMER BREEZE 2017 nicht verpassen dürfen!

Quelle: www.summer-breeze.de

