Survival-Thriller ALONE ab 24.03. auf Blu-ray & DVD

Der erschreckend authentische Survival-Thriller ALONE ist eine Neuinterpretation der Peter-Pan-Prämisse, verpackt als unkonventioneller und packender Genrefilm, und besticht durch eine fesselnd inszenierte, dichte Atmosphäre. Für Fans von anspruchsvollen Zombiefilmen wie „The Crazies – Fürchte deinen Nächsten“, „28 Days Later“ und den Werken von Altmeister George A. Romero.

capelight pictures veröffentlicht den Titel am 24.03. auf Blu-ray, DVD sowie als Video on Demand.

Quelle: www.capelight.de

