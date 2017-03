Blacklight Media/Metal Blade Records haben SYBERIA aus Barcelona weltweit unter Vertrag genommen. Das Instrumental-Post-Rock-Quartett schreibt momentan Musik für sein drittes Album, das 2018 erscheint und den beiden gefeierten Werken ‚Drawing a Future‚ (2012) sowie ‚Resiliency‚ (2016) folgen wird.

SYBERIA sagen dazu: „Wir freuen uns, Teil der Familie von Metal Blade zu werden. Es ist das Vorzeige-Label für gute Metal-Bands, womit für uns ein Traum wahr wird. Seit unserer Gründung arbeiteten wir sehr hart daran, so weit zu kommen. Wir danken allen beim Label, die uns Vertrauen schenken, und vor allem bei Chef Santos für die Empfehlung. Wir können kaum erwarten, mit der Arbeit an unserem neuen Album zu beginnen und unser ganzes Herzblut einfließen zu lassen.“

SYBERIA verweben Einflüsse aus dem gesamten Spektrum des instrumentalen Rock /Metal, Dream Pop und Shoegaze zu einer Mischung aus musikalischer Ordnung und Anmut im Verbund mit Anflügen befreiender Läuterung – Heilsfindung in hübschen, erhebenden Melodien, die jedoch nie die Schwelle zur Sentimentalität überschreiten. Für ihr Schaffen wurden SYBERIA bereits von Hörern wie Kritikern gelobt, was zu Tourneen in Europa führte, unter anderem mit Caspian, SleepMakeWaves, The Chameleons, Heirs oder Constants. Mit ihrer Vertragsunterzeichnung bei Blacklight Media/Metal Blade Records will die Gruppe ein neues Niveau erreichen und ihre einzigartige Mischung auf der ganzen Welt verbreiten.

SYBERIA sind:

Oscar Linares – Gitarre

Kandro Ruiz – Bass

Jordi CE – Gitarre

Oscar Caselles – Drums

