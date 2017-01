Die Frankfurter Thrash-Urgesteine TANKARD arbeiten derzeit am Nachfolger ihres sehr erfolgreichen »R.I.B.«-Albums aus dem Jahre 2014. Die Jungs enterten dazu mit Produzent Martin Buchwalter (DESTRUCTION, ACCUSER, PERZONAL WAR, SUIDAKRA, etc.) die Gernhart Studios in Troisdorf; Schlagzeug, Gitarren und Bass sind sogar bereits im Kasten. Momentan singt Gerre seinen Part für die Platte ein, die der Soundtrack zum 35-jährigen Bandjubiläum wird!

Sänger Gerre verrät:

„Momentan bin ich mit sieben Songs fertig! Es ist eine Ehre, zum ersten Mal mit Martin zusammenarbeiten zu können; er tritt mir wirklich in den Hintern und motiviert mich, ich habe ordentlich was zu tun! Ich bin auf das tolle Ergebnis gespannt, mit dem wir unseren 35. Geburtstag würdig feiern können!

Senil mit Stil!“

Heute hat die Band weitere Details zum neuen Album enthüllt: Die Scheibe wird im Frühling/Sommer 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht werden und den Titel »One Foot In The Grave« tragen! Außerdem wird das Cover wieder von Patrick Strogulski erstellt, der ein Schüler des ehemaligen TANKARD-Coverzeichners Sebastian Krüger ist.

Mehr Infos gibt es in Kürze… seid gespannt!

Verpasst die Kings Of Beer auf keinen Fall live:

02.03. E Sevilla – Custom

03.03. E Madrid – But

04.03. E Pamplona – Totem

05.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

24.03. D Trier – Ex-Rakete

25.03. B Aalst – Oilsjt Omploft Fest

05.05. D Köln – Underground

06.05. D Rheine – Hypothalamus

24.06. D Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

01.07. D Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

05.08. D Wacken – Wacken Open Air

26.08. D Cham – L.A. Moshclub-Festival

02.09. D Katzenbach – Metallergrillen

22.09. P Porto – Hard Club

23.09. P Lisbon – Cine-Teatro De Corroios

06.10. D Erfurt – From Hell

07.10. D Rostock – M.A.U. Club

08.10. D Braunschweig – B58

28.10. GE Tiflis – tba

25.11. MAL Johore – Rockin

01.12. D Nürnberg – K4-Festsaal

02.12. D Berlin – BiNuu

29.12. D Frankfurt – Batschkapp (TANKARD & Friends-Festival)

30.12. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

