Fünf blutige und bizarr e Horrorstorys, die auf urbanen Legenden beruhen!

Ein Typ mit KISS-Make-Up, Zombies, Snuff und Dirty Motel Sex … und das alles in einer Nacht!Eine Gruppe von Freunden zieht sich auf einer Party einen brutalen Snuff-Film rein. Zu spät merken sie, dass der wahre Terror bereits neben ihnen sitzt. Die Todesopfer eines Bauunglücks steigen aus ihren Gräbern, als der Unfall von den Verantwortlichen vertuscht werden soll. Herman und Gabriela haben ein geheimes Date in einem Sex-Motel, doch hinter dem Spiegel über dem Bett wartet eine blutige Überraschung auf sie. Das und mehr passiert in einer Nacht in fünf grausamen und bizarren Geschichten, die auf urbanen Legenden beruhen.

Vertrieb: AL!VE AG Label: DONAU FILM Originaltitel: Terror 5 Regie: Sebastian Rotstein, Federico Rotstein Darsteller: Airas Alban, Augusto Alvarez, Nai Awada, u.a. Sprachen: DVD: Deutsch DD 5.1, Spanisch DD 5.1 BD: Deutsch DTS HD 5.1 , Spanisch DTS – HD 5.1 Untertitel: Deutsch Bildformat: DVD: 2.35:1 (16:9,anamorph) BD: 2.35:1 (1080p) Laufzeit: DVD ca.75 Minuten BD: ca. 78 Minuten Bonus: deutscher Trailer, Originaltrailer, Wendecover Land / Jahr: Argentinien, 2016 Regionalcode: 2/ B FSK: freigegeben ab 18 Jahren VÖ: 26.05.2017 Verpackung: Softbox(Wendecover) Best.Nr. / EAN: DVD: 6733226/4260267332269 BD: 6733227/4260267332276

Kommentare

Kommentare