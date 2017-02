Vor genau einem Jahr haben TEXTURES ihr fünftes Studioalbum »Phenotype« veröffentlicht. Dieses wurde am 16. Februar 2016 von Nuclear Blast Records veröffentlicht und weltweit als eines der besten Progressive Metal-Alben des Jahres gefeiert. Seinen ersten Geburtstag zelebriert die Band mit einem neuen Gitarren Playthrough-Video von Joe Tal für den Song ‚Shaping A Single Grain Of Sand‘. Schaut es Euch hier an: https://youtu.be/e0qGprk2czU



Joe Tal kommentiert: „Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir das letzte mal ein Gitarren Playthrough veröffentlicht haben, dehalb ist es mal wieder an der Zeit! Für mich verkörpert dieser Song genau das, was die Musik von TEXTURES ausmacht: Poly-Rhythmiken, Groove, einen wahnsinns epischen Chorus, Tempowechsel und Thrash Metal Style Riffs. Es ist alles drin! Großen Dank auch an die Leute von Ibanez Guitars.“

Außerdem hat die Band vor kurzem ihre Europa-Tournee im April 2017 angekündigt. Seht hier alle TEXTURES Live-Termine:

»Within The Horizon Tour 2017«

05.04. F Savigny-Le-Temple – L’Empreinte

06.04. F Bordeaux – Iboat

07.04. F Les Pennes-Mirabeau – Jas Rod

08.04. I Brescia – Circolo Colony

09.04. I Rome – Jailbreak Liveclub

11.04. CH Pratteln – Z7

14.04. NL Lelystad – Underground*

15.04. NL Schijndel – Paaspop

21.04. NL Leeuwarden – Neushoorn**

22.04. NL Enschede – Atak**

23.04. NL Arnhem – Luxor**

28.04. NL Sittard – Volt**

29.04. NL Middelburg – De Spot**

*w/ EXTREMITIES, ATHENA’S WORD

**w/ EXTREMITIES, EXIST IMMORTAL

Weitere TEXTURES-Termine:

16. – 18.06. F Clisson – Hellfest

12.08. NL Leeuwarden – Into The Grave

18. – 20.08. NL Deest – Festival Zeeltje

29.09. – 01.10. D Cologne – Euroblast

Bestellt »Phenotype« jetzt hier: http://nblast.de/ TexturesPhenotypeNB

Holt Euch das Werk digital: http://nblast.de/ TexturesDownloads

