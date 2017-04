“Twelve Foot Ninja über ihr aktuelles Album, Tour-Erlebnisse und die ‚Mandel der Wahrheit’“

Artist: Twelve Foot Ninja



Herkunft: Melbourne, Australien



Genre: Crossover, Modern Metal, Progressive Metal, Djent



Label: Volkanik Records



Link: www.twelvefootninja.com



Bandmitglieder:

Gesang – Nick Barker aka „Kin Etik“

Gitarre, Gesang – Rohan Hayes

Gitarre – Steve „Stevic“ Mackay

Bassgitarre – Damon McKinnon

Schlagzeug – Shane „Russ“ Russel

Time For Metal hatte die Crossover-/Experimental Progressive Metal-Ikonen Twelve Foot Ninja aus Melbourne kurz vor ihrer ausverkauften Show im The Tube in Düsseldorf zu Gast und hat sie auf Herz und Nieren zum aktuellen Album Outlier, der laufenden Tour mit Uneven Structure und weiteren spannenden Themen ausgefragt. Neben interessanten Tour-Ritualen, um den Tourbus sauber zu halten wie eine Runde Burpies oder die „Mandel der Wahrheit“ (die Igor Omodei von Uneven Structure erst kürzlich essen musste, was ihm einen gottgleichen Status verliehen hat – und der übrigens während des Interviews backstage tätowiert wurde) hat die Band Auskunft über ihre Art, Songs zu schreiben gegeben und auch Einblicke in die „on the brink of insanity“-Gedankengänge von Stevics Musikvideoideen preisgegeben.

Wieso die Band lieber Musik macht als Bilder zu malen, obwohl sie damit deutlich mehr Geld verdienen könnte ebenso wie sie zur Aussage von ihrem Kumpel Misha (Mansoor, Gitarre) von Periphery, der sagt, seine Band sei ein T-Shirt Unternehmen, das Musik macht steht, all das erfahrt ihr im Videointerview.

Was am Ende zählt und was die Jungs uns mit auf den Weg gegeben haben ist an Wahrheit und Weisheit kaum zu überbieten: „It’s fun having fun“ und „Don’t be a jerk!“

An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Russ, der mir eine Batterie für’s Mikro geliehen hat und das sie anschließend an seine Grenzen gebracht haben…Thanks, mate!

Die Band ist aktuell noch auf Tour mit Uneven Structure. Alle Tourdates findet ihr hier.

Interview und Kamera: Sebastian S.

Kamerassistenz: Normen Möller

Schnittsupport: Raiko R.

