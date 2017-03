The 3rd Attempt - Born In Thorns

Fazit: The 3rd Attempt starten ihre Karriere (also innerhalb der Truppe) mit einem echt ordentlichen Album, welches jedoch leider nicht durchweg überzeugen kann. So bekommt es schon zwischendurch mal Längen, und es fehlt an wirklichen Hits. Also wer eine Platte braucht, die ab und zu mal ordentlich auf die Fresse haut, dann ist man mit Born In Thorns gut bedient – alle anderen sollten mal bei Spotify und Co reinhören und sich zusätzlich selbst ein Bild machen. Als Pluspunkt kann ich sagen, dass ich als nicht Black Metal-Hörer selten wirklich genervt wurde von der Einfachheit der Riffgerüste und Gesangspassagen (was in der Regel das ist, was mich am Black Metal stört).



Anspieltipps: Nekrogrammaton, We Defy und Torment Nation