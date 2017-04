The Battle Of Metal Vol. 4: Ist ab jetzt erhältlich

Nachdem diese einzigartige Compilation im Februar 2015 ins Leben gerufen wurde, ist die Zeit nun reif für ein neues Kapitel! THE BATTLE OF METAL VOL.4 ist endlich da, und wieder ist die Platte vollgepackt mit einer unglaublichen Bandbreite der verschiedensten Metal-Genres, wie z.B. Death Metal, Black Metal, Heavy Metal, Power Metal, Industrial Metal, Nu Metal, Metalcore und viele mehr.

Wieder haben wir eine massive Anzahl an Bands für euch zusammengestellt, die die Herausforderung angenommen haben ihren eigenen Metal-Stil mit ihren Meisterwerken zu vertreten. Im Klartext heißt das: 50 Bands aus der ganzen Welt messen sich miteinander in insgesamt 4 Stunden purer Energie und elektrisierenden Riffs, die euren Nacken bis an die Belastungsgrenze bringen werden!

Ein weiteres Mal folgten wir dabei unserer Philosophie all jenen großartigen Newcomern eine Plattform zu bieten um ihre harte (und wir meinen harte!) Arbeit in die Welt hinaus zu tragen.

Wenn du also ein Metalhead auf der Suche nach dem vollen Spektrum der harten Musik bist, dann ist dies genau nach was du gesucht hast! Bereitet euch also auf den ultimativen Kampf der Metal-Genres vor; bereitet euch vor auf THE BATTLE OF METAL VOL.4 !

