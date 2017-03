Die aus Amsterdam, Holland stammende Metalband THE CHARM THE FURY haben kürzlich ihr neues Album »The Sick, Dumb & Happy« veröffentlicht.

Die Band hat gerade ein Video veröffentlicht in dem sie über all die Hürden spricht, die sich während des Recordings, Mixings und Masterings des Albums aufgetan haben. Schaut euch das Video hier an:

Bestellt euch das neue Album hier: http://geni.us/TheCharmTheFuryTSDH

oder als digitale Version via

iTunes: http://nblast.de/TheCharmTheFuryIT

Apple Music: http://nblast.de/TheCharmTheFuryAM

Amazon MP3: http://nblast.de/TheCharmTheFuryAMZMP3

Google Play: http://nblast.de/TheCharmTheFuryGP

NB FLAC: http://geni.us/TheCharmTheFuryFLAC

Spotify: http://geni.us/TheCharmTheFurySP

Das Album wurde in Wisseloord, Belgien aufgenommen. Gemixt wurde es von Josh Wilburg (MEGADETH, LAMB OF GOD, HATEBREED) mit Hilfe von Stefan Glaumann (WITHIN TEMPTATION, RAMMSTEIN, PARADISE LOST). Ted Jensen (MACHINE HEAD, DEATH ANGEL, THY ART IS MURDER) von Sterling Sound in New York City und Brian ‚Big Bass‘ Gardner (DAVID BOWIE, SUICIDAL TENDENCIES, GEMINI SYNDROME) übernahmen das Mastering von »The Sick, Dumb & Happy«.

THE CHARM THE FURY haben vor Kurzem angekündigt die englischen Metalcore-Heilsbringer BURY TOMORROW auf ihrer Headline-Tour zu supporten.

Tourdaten:

04.04.2017 NE, Harlem – Patronaat

05.04.2017 BE, Antwerp – Kavka

06.04.2017 DE, Hamburg – Logo

07.04.2017 DE, Berlin – Bi Nuu

08.04.2017 DE, Cologne – Gebäude 9

10.04.2017 DE, Munich – Hansa 39

11.04.2017 CH, Zurich – Dynamo

12.04.2017 DE, Frankfurt – Das Bett

Kommentare

Kommentare