The Charm The Fury: Veröffentlichen dritten Video-Trailer zu »The Sick, Dumb & Happy«

Die aus Amsterdam, Holland stammende Metalband THE CHARM THE FURY haben den dritten Video-Trailer zu »The Sick, Dumb & Happy« veröffentlicht. Schaut euch Trailer #3 an, in dem Sängerin Caroline Westendorp und Schlagzeuger Mathijs Tieken über die Zusammenarbeit mit dem Künstler Robert Sammelin an ihrem Album-Artwork arbeiten, hier an: https://youtu.be/Q9VzEKxh-V0

Bestellt euch »The Sick, Dumb & Happy« jetzt hier vor: http://geni.us/TheCharmTheFuryTSDH

Schaut euch Trailer #2 hier an: https://youtu.be/7yaHsJ89DGI

Schaut euch Trailer #1 hier an: https://youtu.be/lxk4oeS8F4s

Schaut euch die zweite Single ‚Echoes‘ jetzt hier an: https://youtu.be/IK1gwU3Yg2Y

Holt euch die digitale Version von ‚Echoes‘ jetzt via

iTunes: http://nblast.de/TheCharmTheFuryIT

Apple Music: http://nblast.de/TheCharmTheFuryAM

Amazon MP3: http://geni.us/TCTFEchoesAMP3

Google Play: http://geni.us/TCTFEchoesGP

NB FLAC: http://geni.us/TCTFEchoesFLAC

Schaut euch die erste Single ‚Down On The Ropes‘ hier an: https://www.youtube.com/watch?v=erFbMpFFyww

Und das ‚Down On The Ropes‘ Behind The Scenes hier: https://youtu.be/tkX-eGGbXWY

Holt euch ‚Down On The Ropes‘ digital via

iTunes: http://nblast.de/TheCharmTheFuryIT

Apple Music: http://nblast.de/TheCharmTheFuryAM

Amazon MP3: http://geni.us/TCTFDownOnTheRopesAMP3

Google Play: http://geni.us/TCTFDownOnTheRopesGP

NB FLAC: http://geni.us/TCTFDownOnTheRopesFLAC

»The Sick, Dumb & Happy« wird am 17. März via Nuclear Blast (weltweit) und Arising Empire (Europa) veröffentlicht.

