The Dark Below: Erscheint am 02.06.2017

Meeresbiologin Olive bringt von einem Tauchgang ein geheimnisvolles Ei mit an die Oberfläche, aus dem ein unbekanntes Lebewesen schlüpft, für das Olive sogar Morde begeht.

Die Meeresbiologin Olive wird bei einem Tiefseetauchgang von einer riesigen, unbekannten Kreatur angegriffen. Wieder an der Oberfläche stellt sie fest, dass sie, von ihr selbst unbemerkt, ein geheimnisvolles Ei mit sich gebracht hat, aus dem ein unbekanntes Wesen schlüpft. Olive versteckt es fortan im Keller mit blutigen Folgen: Die Kreatur beginnt zunehmend Besitz von der jungen Frau zu ergreifen bis Olive schließlich alles für das Wesen tun würde und sämtliche Grenzen überschreitet…

Ein geheimnisvolles Wesen aus der Tiefsee, eine junge Frau, die zunehmend der fremdartigen Kreatur und damit dem Wahnsinn anheimfällt und Spannung bis zur letzten Sekunde

THE DARK BELOW ist ein Film, der direkt aus der Feder H.P.Lovecrafts stammen könnte! Regisseur Stewart Sparke schafft eine einmalige, dunkle Atmosphäre, die dem Zuschauer in Mark und Bein dringt. Mehr kann man von einem Film nicht erwarten! THE DARK BELOW lässt einen

im wahrsten Sinne nicht mehr los! Gewinner in der Kategorien „Best Sound“, Best Kill“ und des Awards für „Best Badass Independent Horror Movie“ bei den INDEPENDENT HORROR MOVIE AWARDS 2016

Kommentare

