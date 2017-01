Erst vor kurzem verkündeten THE DOOMSDAY KINGDOM, dass ihr selbstbetiteltes Debütalbum am 31. März aus der Dunkelheit hervorkriechen wird. Mit diesem ersten Studiorelease, das acht epische Doom Metal Stampfer mit einer Prise NWOBHM verbindet, beschwören Bandchef Leif Edling (CANDLEMASS, AVATARIUM) and sein Tribunal die Geister der Katakomben und leiten eine neue Ära für ein totgeglaubtes Genre ein.

Heute präsentieren die Schweden ihren ersten Videoblog, in dem Leif Edling über die Einflüsse spricht, die sein neues Projekt zu dem werden ließen, was es heute ist. Zudem verrät er, wie es um seine Mitgliedschaft in CANDLEMASS steht, erklärt aber ebenfalls, worauf sein Fokus im Jahr 2017 liegen wird. Seht den Clip hier:

https://www.youtube.com/watch? v=8DiN5y-QeQ8

Die Band wird ihr gemeinsames Bühnendebüt auf dem legendären Roadburn Festival im April geben.

Dies ist die Trackliste des Debütalbums »The Doomsday Kingdom«:

01. Silent Kingdom

02. The Never Machine

03. A Spoonful Of Darkness

04. See You Tomorrow

05. The Sceptre

06. Hand Of Hell

07. The Silence

08. The God Particle

Das Lyricvideo von THE DOOMSDAY KINGDOMs ‚The Sceptre (Demo Version)‘ gibt es hier:

https://youtu.be/gA66HmD5hKo

Bestellt hier das Vinyl der bereits veröffentlichten Demo-EP »Never Machine«:

http://nblast.de/ TDKNeverMachineNB

Oder ladet Euch die Track hier herunter: http://nblast.de/TDKDownloads

THE DOOMSDAY KINGDOM sind:

Niklas Stålvind – vocals

Marcus Jidell – guitars

Leif Edling – bass

Andreas (Habo) Johansson – drums

