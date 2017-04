THE EDEN HOUSE setzen sich im Kern zusammen aus dem Gitarristen Stephen Carey und dem Bassisten Tony Pettitt und Drummer Simon Rippin, die bereits mit ihrer Band FIELDS OF THE NEPHILIM größere Bekanntheit erlangen konnten.

Die Gruppe schmückt ihre Musik mit satten Violinen und Female-Vocals, die auf Wikipedia bereits als „ätherische Welle“ bezeichnet werden. Ohne ihre Goth-Rock-Wurzeln zu vernachlässigen, erweitern THE EDEN HOUSE ihren Horizont durch Top-Musiker aus Prog-Rock und Trip-Hop und kreieren so einen einzigartig symbiotischen Sound.

2009 gegründet, arbeiteten THE EDEN HOUSE bereits mit hochkarätigen Künstlern zusammen, darunter Julianne Regan (ALL ABOUT EVE), Amandine Ferrari, Evi Vine, Jordan Reyne, Andy Jackson (PINK FLOYDs Tontechniker) und Phil Manzanera (Roxy Music). Zahlreiche Tourneen und Headliner-Shows auf Festivals in Großbritannien, Deutschland, Belgien und Polen unterstreichen diese Erfolgsgeschichte.

Eine Single als 7“- und Digitalvariante des Songs „Verdades“ ist bereits samt Video im Lauf und stellt den Vorboten zum Album dar. Außerdem sind Live-Shows in Großbritannien und Europa geplant.

1. Verdades, 2. One Heart, 3. Misery, 4. 12th Night, 5. The Ghost of You, 6. Ours Again, 7 It’s Just A Death, 8. Words and Deeds, 9. Let Me In, 10. Kiss Kiss Bang Bang, 11. Second Skin, 12. The Ardent Tide. 68 mins.

Album credits: Vocals by Monica Richards, except 3. Louise Crane; 5. Meg Pettitt; 7. Lee Douglas; 10. Kelli Ali; 12 Lousie Crane & Meg Pettitt.

