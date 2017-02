The Flatliners: Neues Album Inviting Light erscheint am 07. April 2017 auf Rise Records

Die Kanadier THE FLATLINERS kündigen ihr sechstes Studioalbum „Inviting Light“ für den 07. April 2017 an! Gleichzeitig wird es ihr erstes Release via Rise Records sein.

„Human Party Trick" und ist hier zu hören: https://youtu.be/3XFxfVRlYnc

Tracklist: 01. Mammals 02. Hang My Head 03. Nicotine Lips 04. Indoors 05. Human Party Trick 06. Unconditional Love 07. Burn Out Again 08. Infinite Wisdom 09. Sympathy Vote 10. Wedding Speech 11. Chameleon Skin 12. No Roads „Inviting Light" kann man ab sofort hier vorbestellen: http://smarturl.it/flatliners-merch

Wenige Wochen nach Release wird das Quartett aus Toronto dann den weiten Weg nach Europa auf sich nehmen, um gemeinsam mit den Menzingers die neuen Songs live zu präsentieren:

THE FLATLINERS – Live 2017 (The Menzingers-Support):

26. April – Köln @ Underground 27. April – Berlin @ Musik & Frieden 28. April – Münster @ Uncle M event 29. April – Meerhout (B) @ Groezrock Festival

