The Great Old Ones: Streamen ihr komplettes neues Album

THE GREAT OLD ONES streamen ihr komplettes Album ‚EOD – A Tale Of Dark Legacy‘ welches im Januar 2017 erscheint.

Metal Hammer (DE)

25 Feb 17 Genève (CH) Wild Boar Festival

26 Feb 17 Brescia (IT) Circolo Colony

27 Feb 17 Marseille (FR) Jas Rod

28 Feb 17 Bordeaux (FR) Fridge

01 Mar 17 Nantes (FR) Le Ferrailleur

02 Mar 17 Paris (FR) La Boule Noire

04 Mar 17 Denain (FR) In Theatrum Denonium

11 Mar 17 Saint-Germain-en-Laye (FR) La Clef

Track-list

1. Searching For R. Olmstead (introduction)

2. The Shadow Over Innsmouth

3. When The Stars Align

4. The Ritual

5. Wanderings

6. In Screams And Flames

7. Mare Infinitum

Recording line-up

Benjamin Guerry: guitars, vocals

Jeff Grimal: guitars, vocals

Xavier Godart: guitars

Sébastien Lalanne: bass

Léo Isnard: drums

Current line-up

Benjamin Guerry: guitars, vocals

Jeff Grimal: guitars, vocals

Aurélien Edouard: guitars

Jérôme Charbonnier: bass

Léo Isnard: drums

Style: Lovecraftian Black Metal

Quelle: www.nuclearblast.de

