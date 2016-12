The Legendary: Neues Video ‘Half A Devil‘ und Debüt Album ‘Let’s Get a Little High‘ im Frühjahr 2017

The Legendary: Neues Video ‘Half A Devil‘ und Debüt Album ‘Let’s Get a Little High‘ im Frühjahr 2017

In bester DIY-Manier selbst produziert präsentiert das Münchner Hardrock-Quartett The Legendary das offizielle Video zu „Half A Devil“, der ersten Single des im Frühjahr 2017 erscheinenden Debütalbums ‘Let’s Get a Little High‘.

Ein fetter ZZ-Top-Groove sowie Frontman Thorsten Rocks rauchige Whiskey-Stimme peitschen den Song durch seine gut dreiminütige Geschichte: Der Teufel in uns Allen, die kleine Stimme der Rebellion – Rock’n’Roll eben!

Bleibt nur die Frage offen, ob die beschauliche Kirche, deren Entweihung hier auf Film gebracht wurde, seither entsprechend exorziert wurde.

Video ‘Half A Devil‘: https://www.youtube.com/watch?v=NquBVZGRSgk

‘Half A Devil‘ ist ab jetzt hier erhältlich: https://thelegendary.bandcamp.com/album/half-a-devil

Musikalische Zutaten von Acts wie Queens of the Stone Age, Led Zeppelin und Guns’N’Roses werden neu gemischt, modern gewürzt und zu einem höllisch scharfen Süppchen verkocht. So schließt The Legendary die Lücke vom Mainstream zum Heavy-Rock-Underground!

Die Geburtsstunde des damaligen Trios schlug 2014 in München. Mastermind Thorsten Rock (vocals/gitarre), der während seiner Zeit in Seattle bereits bei den Mitbegründern der Grunge-Ära Malfunkshun spielte, und Schlagzeuger Stefan Tönjes hatten nur ein musikalisches Ziel: schwitziger Rock’n’Roll mit großen Melodien!

Quelle: www.netinfect.de

Kommentare

Kommentare