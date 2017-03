Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte hat Neal Morse Großes geschaffen und dabei mit den unterschiedlichsten Formationen Meilensteine des Prog-Rocks gestaltet. Zuletzt mit seiner Neal Morse Band. Ab 25. März ist der Sänger und virtuose Multiinstrumentalist wieder einmal in Deutschland unterwegs. Das Konzert in Köln (31.3., Bürgerhaus Stollwerck) ist sogar schon im Vorfeld ausverkauft. Auch die anderen drei Konzerte in Aschaffenburg, Berlin und Hamburg werden voll. Fans sollten unbedingt den Vorverkauf nutzen.

Der in Los Angeles geborene Musiker, der unter anderem bei den Bands Spock`s Beard, Flying Colors und Transatlantic mitwirkte, hat in den letzten 30 Jahren zahlreiche Verbindungen geschmiedet. Die dabei herausfordernsten und fruchtbarsten Kollaborationen hat der 56jährige mit dem ehemaligen Dream-Theater-Schlagzeuger Mike Portney (auch: Winery Dogs, Twisted Sister, Transatlantic und Flying Colors) geschaffen.

The Neal Morse Band – Morsefest 2015 – „In the Fire“ (Out Mar 24, 2017)

The Neal Morse Band – Morsefest 2015 – „Wind at My Back“ (Out Mar 24, 2017)

Gemeinsam haben die Beiden gleich vier Bands lanciert, wobei die Gruppe, die am längsten Bestand hatte und den größten musikalischen Output hatte, ist The Neal Morse Band.

Über die Jahre hat die Prog-Rock-Ikone zusammen mit Mike Portney und Randy George immer genau die Musiker zusammengebracht, die gebraucht wurden, um seine Songs adäquat umzusetzen. 2012 allerdings haben Neal Morse und der langjährige Bassist Randy George Proben abgehalten, bei denen Musiker gesucht wurden, die die Band langfristig verstärken sollten. Zudem sollte die Musik auch in Zukunft kollektiv geschrieben werden.

Nach dreitägigen Probe-Sessions hat man sich für Bill Hubauer (Keyboards, Gesang) und Eric Gillette (Gitarre, Gesang) entschieden. Gemeinsam haben die fünf Bandmitglieder 2015 „The Grand Experimen“ eingespielt: das achte Album, das Morse solo mit Portney und George zusammen aufnahm, aber das erste Werk als eine wirkliche Kollaboration dieses line-ups.

Die Band tourt fast jährlich weltweit und baut ihre Popularität aus, indem man überall auch neue Hörer anzieht. Nachdem man Nordamerika, Zentralamerika und Europa betourt hat, spielte man 2013 auch in Israel oder Indien, wo The Neal Morse Band neue Fans gewonnen hat.

Ende 2016 hat The Neal Morse Band das jüngste, gefeierte Werk „The Similitude Of A Dream“ (Sony Metal-Blade Records) veröffentlicht, mit dem man nun auch auf Tour ist.

