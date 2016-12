The New Black: Blackfest – 10 Years Anniversary am 07.01.2017 in Schweinfurt

The New Black: Blackfest – 10 Years Anniversary am 07.01.2017 in Schweinfurt

Zehn Jahre The New Black: Die Würzburger Heavy-Rocker spielen zum Jubiläum am 7. Januar in Schweinfurt ein besonderes Konzert in fünf Akten. Mit dabei: Motorjesus und Serpent Smile. Diese Show wird es nur einmal geben.

Fette Riffs, richtig gute Songs und die Dreifaltigkeit aus Heaviness, Groove und Melodie – mit diesen Vorlieben sind The New Black ins Rennen gegangen. Seit 2007 und den ersten Sessions der Urbesetzung hat sich eine Menge getan: Ihr letztes Album „A Monster’s Life“ haben die Würzburger mit Volbeat-Produzent Jacob Hansen aufgenommen, sie haben mit AC/DC und Black Label Society gespielt, auf allen großen Festivalbühnen von Wacken bis Rock am Ring gestanden und unzählige Gigs unter eigener Flagge absolviert. Die Freude am fetten Riff gilt aber immer noch, auch zehn Jahre, vier Alben und über 150 Konzerte später.

Ihr Jubiläum feiern die fünf Musiker deshalb am 7. Januar 2017 mit einer speziellen Show im Stattbahnhof im benachbarten Schweinfurt. Fünf Akte wird das Konzert umfassen, darunter ein Unplugged-Set. Spezielles Merchandise wird es an dem Abend geben, eine Wiederholung der Sause nicht. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Tickets kosten 17€/19€. Die Türen öffnen sich um 18:30 Uhr. Mit dabei sind Motorjesus, mit denen The New Black am 26. Januar 2008 ihren allerersten Gig gespielt haben. Die Heavy-Rocker aus Mönchengladbach konnten ebenfalls eine beachtliche

Wegstrecke zurücklegen, Charterfolge feiern – und haben sich zur Freude der Würzburger bereit erklärt, bei der Geburtstagsfeier mitzuspielen. Den Anfang machen Serpent Smile aus Schweinfurt, eine besondere Empfehlung der Rockinitiative Schweinfurt.

„Wer hätte gedacht, dass eine flotte Idee, geboren nach ein paar Caipirinhas zu viel an irgendeinem Tresen, über zehn Jahre immer mehr Schwung gewinnen kann?“, kommentieren The New Black. „Es ging von Anfang an um die Freude am Musikmachen, an tollen Songs und den Spaß auf der Bühne, für uns selbst in erster Linie. Und dann kamen ein Plattenvertrag, Konzerte, neue Freunde und neue Ideen. Dass wir das immer noch durchziehen, trotz allen Schlenkern, die das wirkliche Leben so gerne einlegt, macht uns stolz. Das muss gefeiert werden!“

The New Black sind: Fludid (Gesang), Fabian Schwarz (Gitarre), Christof Leim (Gitarre), Günt

Auschrat (Bass) und Philipp Klinger (Schlagzeug).

Metal Hammer, metal.de & Wacken Radio präsentieren:

Blackfest – 10 Years Anniversary

THE NEW BLACK

07.01. Schweinfurt, Stattbahnhof

mit: MOTORJESUS + SERPENT SMILE

Tickets: http://bit.ly/Blackfest

Quelle: www.afm-records.de

