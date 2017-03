“The New Roses auf Tour 2017“

Eventname: Dead Man’s Voice Tour 2017 Part 1

Headliner: The New Roses

Vorbands: New Generation Superstars, Scherf &Band, Dellacoma (Australien), Seventy Seven

Datum: 23.02.2017 – 21.05.2017

Kosten: ab 16,10 €

Genre: Rock

Link: http://www.thenewroses.com/

Ab dem 23.02.2017 sind die vier Wiesbadener von The New Roses wieder auf Tour. Sie präsentieren ihre letzte Scheibe The Dead Man’s Voice. Der Losgeh-Rock macht Spaß und begeistert die Zuschauer. Dabei werden sie im Rahmen einiger Festivals, wie z.B. Rock Am Härdsfeldsee oder am 5Th Annual Nitrofest in Hannover sowie mit unterschiedlichen Vorbands in kleineren Clubs auftreten. The New Roses werden nicht nur in Deutschland zu bewundern sein, sondern die Tour führt sie nach Frankreich, England, Spanien und in die Tschechische Republik. The New Roses durfte ich bisher schon zweimal erleben und ihre Musik lässt einen einfach nicht still stehen. Sie rocken was das Zeug hält und orientieren sich an ihren Vorbildern wie Bruce Springsteen, AC/DC, Rose Tattoo, Aerosmith oder auch The Black Crowes. Dabei packen sie ihre eigenständige Machart in die Songs und das ergibt den explosiven Rock, den Sänger und Gitarrist Timmy Rough mit seiner kräftigen, rauen Stimme überzeugend ins Micro singt. Die Rhythmusgruppe aus Schlagzeuger Urban Berz und Bassist Hardy liefert dafür die fetten Beats und das stabile Gerüst, damit Norman Bites an der Lead-Gitarre brillieren kann.

Wir dürfen uns auf ein Set aus alten und neuen Songs freuen. Dabei wird bestimmt auch der Song Without A Trace der gleichnamigen ersten CD gespielt. Der Track schaffte es als Trailer in die Serie Sons Of Anarchy und auf die dazugehörige Compilation CD. Dieser Umstand zeigt, wie die New Roses als gewichtiger neuer Rock’n’Roll Act in Deutschlend gehandelt werden. Ihre Präsenz zeigen sie am deutlichsten auf ihren Konzerten, so waren es letztes Jahr über 80. Dabei präsentierten sie ihre neue Scheibe mit Krachern wie Heads Or Tails oder Try, die live abgehen wie Schmidts Katze.

Diejenigen, bei denen The New Roses in der Nähe auftreten, sollten sich das Event auf jeden Fall antun. Es lohnt sich und da macht man nichts falsch. Die Tourdaten der Dead Man’s Voice Tour Teil 1 sind im Anschluss zu finden. Je nachdem, an welchem Ort sie auftreten, sind spannende Vorbands dabei. Auch das dürfte das Package interessant machen. Ich werde sie in Kiel und vielleicht am Folgetag in Eutin sehen.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt’s hier:

https://www.youtube.com/watch?v=ZXGAGV1IcFg

Tourdaten:

23.02. London (UK) – Fiddler’s Elbow – Camden

24.02. Nottingham (UK) – The Angel Microbrewery

25.02. Derby (UK) – The Sitwell Tavern

04.03. Esslingen – ROW Benefiz-Festival Esslingen

07.03. Prag (CZ) – CROSS][CLUB – officiall

23.03. Düsseldorf – Pitcher – Rock’n’Roll Headquarter Düsseldorf

24.03. Göttingen – EXIL Göttingen

25.03. Frankfurt – Gibson Club

30.03. Kiel – Roter Salon

31.03. Eutin – Jan’s Garage in Concert

01.04. Klingenthal – Gambrinus Klingenthal

08.04. Hannover – Nitrofest / MusikZentrum Hannover

20.04. Barcelona (ES) – Rocksound Almogavers

21.04. Estepona (ES) – Louie Louie Rock Estepona

22.04. Jaén (ES) – Jaén Metal Festival

23.04. Torredembarra (ES) – Bluegrass Bar La Traviesa

26.04. Zaragoza (ES) – Sala Z

27.04. Madrid (ES) – Sala Arena

28.04. Ourense (ES) – CaféCultural Auriense

29.04. Santoña (ES) – Sala Tropicana Club

19.05. Strasbourg (FR) – La Laiterie Artefact

20.05. Bully-Les-Mines (FR) – Bully on Rocks Festival

21.05. Paris / Savigny-Le-Temple (FR) – L’Empreinte de Savigny le Temple

Kommentare

Kommentare