Die schwedische Classic/Progressive Rock Supergroup THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA (mit Mitgliedern von SOILWORK und ​ARCH ENEMY) stellt heute mit ‚Domino‘ einen weiteren brandneuen Song vom kommenden Album »Amber Galactic« vor.

Sänger Björn Strid kommentiert: „‚Domino‘ is possibly our most daring, yet obvious composition ever. It will instantly drag you to the dance floor and hypnotize you, there’s no retreat and no surrender. It’s already our summer soundtrack, even though a hailstorm just passed by outside our window. Get ready for a disco infused rock journey that you didn’t see coming!“

Checkt ‚Domino‘ hier: https://youtu.be/73a2YZXkPGo

​Alle aktuellen Singles können hier als Instant Grat digital erworben werden: http://nblast.de/TNFODigital

Mehr zu »Amber Galactic«:

Album trailer #1: https://youtu.be/gRtYJvO_m3E

Album trailer #2: https://youtu.be/9lONkhOA_Hw​

A message from outer space: https://youtu.be/IEgbRcaGpQk

‚Midnight Flyer‘ lyric video: https://youtu.be/JToNqBY0s-U

‚Gemini‘ music video: https://youtu.be/QOcnKnNKv-A

‚Sad State Of Affairs‘ visualizer: https://youtu.be/8uMmNx5xRXQ

Erst kürzlich hatte die Band die erste Single ‚Midnight Flyer‘ veröffentlicht: https://youtu.be/JToNqBY0s-U

Erhaltet ‚Midnight Flyer‘ sofort als Instant Grat Track hier: http://nblast.de/TNFODigital

»Amber Galactic« wird als Limited Edition Digipak CD mit alternativem Cover Artwork (siehe am Ende dieser Nachricht), 2 LP Vinyl (schwarz und Glitzer Violett) sowie als Digital Download und Stream über alle gängigen Plattformen erscheinen.

Das Album ist ab sofort hier vorbestellbar: http://nblast.de/TNFOAmberGalacticNB

Die Tracklist zu »Amber Galactic« liest sich wie folgt:

01. Midnight Flyer

02. Star Of Rio

03. Gemini

04. Sad State Of Affairs

05. Jennie

06. Domino

07. Josephine

08. Space Whisperer

09. Something Mysterious

10. Saturn In Velvet

11. Just Another Night BONUS TRACK (Limited Edition Digipak, Vinyl)

12. Fly Tonight (Never Rewind) BONUS TRACK (nur in Japan)

Auf die Frage der Ausrichtung NFOs innerhalb der Classic-Rock-Universums, konstatiert Strid schmunzelnd: „Most other classic rock bands sound like weed or LSD – we sound like cocaine.“

»Amber Galactic« wurde im Handsome Hard Studio in Lund, Schweden aufgenommen und stellt den Nachfolger von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRAs zwei bisherigen Platten »Internal Affairs« (2012) und »Skyline Whispers« (2015) dar.

Seid gespannt, weitere Neuigkeiten aus der Welt von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA folgen schon bald!

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA-Mitglieder:

Björn Strid – Gesang

Sharlee D‘ Angelo – Bass

David Andersson – Gitarre

Richard Larsson – Keyboards

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

Sebastian Forslund – Gitarre, Percussion

