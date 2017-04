Die schwedische Classic/Progressive Rock Supergroup THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA (mit Mitgliedern von SOILWORK und ​ARCH ENEMY) stellt heute über Deaf Forever einen weiteren brandneuen Song vom kommenden Album »Amber Galactic« vor. Checkt ‚Sad State Of Affairs‘ hier:

http://nblast.de/TNFOSadStateVisualizer

Die Band hat kürzlich das offizielle Musikvideo zum Song ‚Gemini‘ veröffentlicht: http://nblast.de/TNFOGeminiVideo

Das Video wurde von Elia Cristofoli aka Solingo (www.facebook.com/eliasolingo), der in der Vergangenheit für Firmen wie Volvo, Subaru oder Canon tätig war, sowie Francesco Mazzola und Andrea Vozzo vom Peach Studio kreiert.

Sänger Björn Strid kommentiert: „Elia has done a terrific job capturing the vibe of this song with his amazing animations. He had one month to complete it and worked day and night. This video showcases a relationship drama set in space, with an epic twist. The colors and the characters are amazing and also very mysterious. My personal perception of the animation is a slight He-Man-goes-to-Russia feel (Or is it She-Ra??). Absolutely fantastic! Enjoy!“

​Beide Songs, wie auch die erste Single, ‚Midnight Flyer‘, kann hier als Instant Grat digital erworben werden: http://nblast.de/TNFODigital

​

Mehr zu »Amber Galactic«:

Album trailer #1: https://youtu.be/gRtYJvO_m3E

Album trailer #2: https://youtu.be/9lONkhOA_Hw​

A message from outer space: https://youtu.be/IEgbRcaGpQk

‚Midnight Flyer‘ lyric video: https://youtu.be/JToNqBY0s-U

»Amber Galactic« wird als Limited Edition Digipak CD mit alternativem Cover Artwork (siehe am Ende dieser Nachricht), 2 LP Vinyl (schwarz und Glitzer Violett) sowie als Digital Download und Stream über alle gängigen Plattformen erscheinen.

Das Album ist ab sofort hier vorbestellbar: http://nblast.de/TNFOAmberGalacticNB

Die Tracklist zu »Amber Galactic« liest sich wie folgt:

01. Midnight Flyer

02. Star Of Rio

03. Gemini

04. Sad State Of Affairs

05. Jennie

06. Domino

07. Josephine

08. Space Whisperer

09. Something Mysterious

10. Saturn In Velvet

11. Just Another Night BONUS TRACK (Limited Edition Digipak, Vinyl)

12. Fly Tonight (Never Rewind) BONUS TRACK (nur in Japan)

