The Picturebooks: Neues Album ‚Home Is A Heartache’ erscheint am 10. März 2017

Mit großer Freude kündigen The Picturebooks, bestehend aus Fynn Claus Grabke (Gesang, Gitarre) und Philipp Mirtschink (Schlagzeug) die Veröffentlichung ihres neuen Albums ‘Home Is A Heartache’ für den 10. März via Another Century / Sony Music an.

The Picturebooks spielen mit Blues getränkten Heavy Rock – Fynn auf Vintage Gitarren, die er in Trödelläden in Los Angeles gekauft hat und Philipp auf selbstgebauten Percussion Instrumenten. Anstelle von Becken, statten die Jungs ihre Füße mit Schellen aus und benutzen riesige Trommeln, die Philipp mit Mallets, also Filzklöppeln, wie sie in der klassischen Musik verwendet werden, anstatt herkömmlicher Sticks spielt.

‚Home Is A Heartache’ ist das zweite Album der Band und das Debüt auf Another Century Records. Das 14 Songs starke Werk wurde in der bandeigenen Garage aufgenommen, wo Fynn und Philipp regelmäßig Motorräder und Chopper reparieren und aufbereiten, womit sie sich, neben ihrer Musik und der ausgeprägten Liebe zum Skaten in den vergangenen Jahren weltweit einen Namen machen konnten. Das Album fängt die rauhe, satte und authentische Energie und Aura dieses besonderen Ortes ein und verleiht der Musik der Picturebooks einen ganz speziellen Sound.

Die Band wurde unter anderem bereits auf Noisey/Vice, Team Rock, Daytrotter gefeatured und ihre Bike Designs fanden Beachtung in den größten Motorrad Magazinen auf der ganzen Welt, wie z.B. Easyriders (USA), Custombike (Germany), Dice Magazine (UK), Hot Bike (Japan).

The Picturebooks über ‚Home Is a Heartache’: „Wir waren mit unserem ersten Album ‚Imaginary Horse’ über zwei Jahre am Stück auf Tour in Europa und Amerika – wir haben schier endlose Kilometer auf den Highways zurückgelegt, in Hotels, auf Sofas oder einfach in unserem Van geschlafen. Als wir endlich nach Hause kamen, sprudelten die neuen Songs nur so aus uns heraus und wir haben ‚Home Is A Heartache’ in einigen wenigen Monaten fertiggestellt. Das Album symbolisiert unsere musikalische Reise, für die wir alles geben – jeden Tag und jede Nacht. Man muss sich nur einige der Songtitel anschauen ‚On These Roads I’ll Die’, ‚Wardance’, ‚I Need That Oooh’, ‚Inner Demons’, ‚I Came A Long Way For You’ oder den Titeltrack ‚Home Is A Heartache’.“

Kurz nach der Veröffentlichung von ‚Home Is A Heartache’ am 10. März, werden The Picturebooks zusammen mit den Kanadiern Monster Truck auf ausgedehnte Europatour gehen. Hier alle Dates im Überblick:

THE PICTUREBOOKS supporting MONSTER TRUCK:

13.03. Limelight 2 – Belfast, United Kingdom

14.03. Academy 2 – Dublin, Ireland

15.03. Marble Factory – Bristol, United Kingdom

17.03. O2 Institute2 – Birmingham, United Kingdom

18.03. Club Academy – Manchester, United Kingdom

19.03. O2 ABC – Glasgow, United Kingdom

21.03. Rescue Rooms – Nottingham, United Kingdom

22.03. Electric Ballroom – London, United Kingdom

24.03. La Batterie – Guyancourt, France

25.03. Cafe Charbon – Nevers, France

26.03. Luxor – Cologne, Germany

28.03. Melkweg – Amsterdam, Netherlands

29.03. Rockfabrik – Ludwigsburg, Germany

30.03. The Floor – Luxembourg, Luxembourg

01.04. White Trash – Berlin, Germany

02.04. Uebel & Gefahrlich – Hamburg, Germanre

03.04. Theaterfabrik – Munich, Germany

05.04. Schuur – Lucerne, Switzerland

07.04. Bikini – Barcelona, Spain

08.04. Caracol – Madrid, Spain

09.04. Cafe Antzokia – Bilbao, Spain

Quelle: www.blackmob.de

