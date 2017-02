The Raven Age;THE RAVEN AGE veröffentlichen Debütalbum ‚Darkness Will Rise‘ am 17. März

The Raven Age;THE RAVEN AGE veröffentlichen Debütalbum ‚Darkness Will Rise‘ am 17. März

THE RAVEN AGE nennt sich die fünfköpfige britische Metalhoffnung um George Harris, Sohn von Iron Maiden Basser Steve Harris. Die Jungs begeisterten die Metalcommunity bereits im letzten Jahr im Vorprogramm von Iron Maiden. Das Debütalbum der Londoner ‚Darkness Will Rise‘ erscheint am 17. März via BMG.

Im neuen Video zur Debütsingle ‚Salem’s Fate‘ könnt ihr euch einen ersten Eindruck von THE RAVEN AGE machen:

Song und Video handeln von den schrecklichen Verbrechen, die im Zuge der Hexenprozesse in Salem im Jahre 1692 begangen wurden.

Der Bandname leitet sich von der Legende um die berühmten Londoner Towerraben ab, die der Geschichte nach einst von Blut und Aas angezogen, bis heute als Wächter über den ‚Tower of London‘ herrschen sollen. Der Legende nach bräche der Tower, wie auch die britische Monarchie zusammen, würden die Raben den Turm jemals verlassen.

2014 veröffentlichte die Band eine selbst betitelte Debüt-EP, die bis heute über 2,3 Millionen Mal gestreamt wurde und auf Platz 1 in die Amazon Hot New Release Charts einstieg. Im letzten Jahr tourte die Band als Support für IRON MAIDEN durch 36 Länder und konnte über eine halbe Million Spotify Hörer für sich gewinnen. Des Weiteren teilten sich THE RAVEN AGE die Bühnen dieser Welt mit Mastodon, Gojira, Tremonti, Opeth und Ghost.

Gründungsmitglied und Gitarrist George Harris über ihr erstes Album:

„Das Songmaterial auf ‚Darkness Will Rise‘ ist heavy, mal schnell, mal soft, episch, stets dynamisch und effektvoll. Wir haben alle musikalischen Elemente, die wir selbst als Metalfans so mögen und die uns seit jeher Inspiration waren, auf dem Album verarbeitet. ‚Salem’s Fate‘ ist dabei einer unserer Lieblingssongs. Das dazugehörige Video repräsentiert unseren Hang zu düsterer Symbolik.“

Ab Februar touren THE RAVEN AGE als Support für ANTHRAX durch Europa und machen dabei auch wieder in Deutschland Halt. Hier alle Termine auf einen Blick:

THE RAVEN AGE als Support mit ANTHRAX

auf der „Among The Kings Tour 2017“

21.02. – Oberhausen – Turbinenhalle

22.02. – Stuttgart – LKA-Longhorn

24.02. – Nürnberg – Löwensaal

25.02. – München – Backstage Werk

07.03. – Hamburg – Docks

08.03. – Frankfurt – Batschkapp

09.03. – Berlin – Huxley’s Neue Welt

THE RAVEN AGE sind:

Michael Burrough (Vocals)

George Harris (Gitarre)

Dan Wright (Gitarre)

Matt Cox (Bass)

Jai Patel (Drummer)

Kommentare