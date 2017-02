Die niederländische Metalcore-Band THE ROYAL veröffentlicht mit „Wildmind“ einen ersten Vorgeschmack auf das für den 31. März 2017 angekündigte Album „Seven“ (Long Branch Records / SPV):

Nach der Gründung 2012 begannen die 5 ambitionierten jungen Männer mit den Arbeiten an ersten Songs, welche bereits das Potenzial der Band erahnen ließen. 2012 veröffentlichen sie in Eigenregie ihre erste EP “Origins”, gefolgt von der Single “Blind Eye” in 2013 und ihrem ersten Album “Dreamcatchers” in 2014.

Im Zuge dieser Veröffentlichungen spielte THE ROYAL Supportshows für Bands wie Architects oder Breakdown Of Sanity und fand Anklang auf Festivals wie Jera On Air und dem Impericon Festival, wo sie sich die Bühne mit Bands wie Parkway Drive oder Suicide Silence teilten.

Die Niederländer vermischen auf „Seven“ Metal, Groove, atemberaubende Melodien und reflektierte Texte zu einem grandiosen Soundmix und präsentieren diesen mit einer ungeahnten Souveränität. All dies zeigt, kombiniert mit ihrer herausragenden Liveshow, dass THE ROYAL bereit sind für den nächsten Schritt.

Das neue Album und Labeldebüt des Quintetts, „Seven“ wird am 31.03.2017 über Long Branch Records erscheinen!

Line Up:

Sem Pisarahu (Vocals)

JD Liefting (Guitars)

Pim Wesselink (Guitars)

Loet Brinkmans (Bass)