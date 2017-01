The Ruins Of Beverast - Takitum Tootem

“Bis das Wasser zu Eis gefriert!“

Artist: The Ruins Of Beverast

Herkunft: Aachen, Deutschland

Album: Takitum Tootem

Spiellänge: 20:40 Minuten

Genre: Extreme Metal, Doom Metal

Release: 27.01.2017

Label: Vàn Records

Link: https://www.facebook.com/The-Ruins-Of-Beverast-116265971848680/?fref=ts

Bandmitglieder:

Gesang und alle Instrumente – Alexander von Meilenwald

Tracklist:

Takitum Tootem! (Wardance) Set The Controls For The Heart Of The Sun

Alexander von Meilenwald hat eine neue EP am Start, die den Titel Takitum Tootem trägt und über The Ruins Of Beverast am 27.01.2017 erscheint. Eingespielt hat er die zwei Song starke EP über Vàn Records, die in ihrer Familie weitere spannende extreme sowie düstere Formationen vereinen. Takitum Tootem kommt trotz der nur zwei Titel auf über 20 Minuten Spielzeit. Doom- und Ambient-Einflüsse prägen weiter die Handschrift von Alexander, der seine Black Metal-Wurzeln nicht vergessen hat.

Takitum Tootem! (Wardance) inspiriert durch einen gedrungenen Schwall düsterer Atmosphären, die wie feuchte Nebelfetzen vom Wind über das flache Land getrieben werden. Kalt, jedoch nicht frostig, dringen die Schlachtgeräusche in die Ohren und hinterlassen ein Feeling wie man es in alten Mittelalterfilmen oder vielleicht auch Herr Der Ringe erwarten würde. Takitum Tootem! (Wardance) wurde punktgenau inszeniert, authentisch forsch auf eine Weise, die keinen erzwungen Schliff benötigt, sondern ähnlich wie Wardruna ein vollkommenes Ergebnis erzeugt, welches in einem Fluss aus der Anlage dringt. Gesänge, klirrende Gitarren und das permanente Gefühl gejagt zu werden, treiben den Hörer durch den Song, der imposanter aufgemacht ist als so manches Langeisen. Der eingeschlagene Weg wird mit dem zweiten Teil Set The Controls For The Heart Of The Sun erfolgreich fortgesetzt. Andächtig warbern die Trommelschläge durch den Raum. Alexander von Meilenwald ist einmal mehr ganz in seinem Element. Wie in Trance treibt er das akustische Meisterwerk voran und man würde gerne wissen wie er alleine auf solche komplexe Strukturen kommt und diese dazu noch unter dem Deckmantel The Ruins Of Beverast umsetzen kann. Rastlos findet Set The Controls For The Heart Of The Sun gar kein Ende mehr. Zwanzig Minuten können sehr lang, aber auch ultra kurz aufgenommen werden. Liebhaber werden erneut dahinschmelzen, während viele die Kunst nicht verstehen werden.

The Ruins Of Beverast - Takitum Tootem Fazit: Daumen hoch an Alexander von Meilenwald für die EP Takitum Tootem. Einmal durchgehört, lechzt man nach mehr, da kann man nur hoffen, dass schnell neues The Ruins Of Beverast-Material folgt. Mystisch, nicht abgehoben und stets auf dem Boden der Tatsachen ist Takitum Tootem ein Manifest der tosenden Geräusche mit einer klaren Geschichte!



Anspieltipps: Takitum Tootem! (Wardance) und Set The Controls For The Heart Of The Sun Rene W. 9.2 2017-01-31 9.2 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare