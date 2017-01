“Neues Werk der griechischen Melodic-Metaller The Silent Wedding steht in den Startlöchern!“

Artist: The Silent Wedding

Genre: Melodic Heavy Metal

Link: http://www.thesilentwedding.com/

https://www.facebook.com/thesilentwedding/

Das zweite Studio Album der griechischen Progressive Metal-Truppe The Silent Wedding kündigt sich an. Die im Jahre 2006 in Athen gegründete Band hat bereits eine EP (2008) und eine CD (2012) aufgenommen. Immerhin ist der erste Longplayer in den Gate Studios von Michael „Miro“ Rodenberg, auch bekannt durch seine Arbeit für Kamelot, Edguy und Rhapsody. So tourten sie bereits als Support von Fates Warning, Visions Of Atlantis, Maiden United, Firewind und nicht zuletzt vor zwei Jahren als Support von Threshold. Dort mischten sie die deutschen Bühnen auf und nun soll mit dem demnächst erscheinenden Werk Enigma Eternal der große Wurf gelingen. Schon die erste Platte Livin Experiments überzeugte. Ihre Mischung aus Metal mit Progressive Metal-Einflüssen kommt gut an und auch musikalisch können die sympathischen Griechen voll überzeugen. Sie stehen derzeit bei FYB Records in Belgien unter Vertrag und so konnte ihre erste CD hierzulande nur auf den Konzerten oder bei Amazon als Download gekauft werden. Sie überzeugen durch eingängige Melodien und gute handwerkliche Arbeit. Als Einstimmung gibts To Them, ein Stück von der ersten CD:

Einen Vorgeschmack auf die demnächst erscheinende CD gibt’s im Anhang. Hier ist Tom Englund von Evergrey als Gastsänger zu hören.

