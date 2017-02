Den Punk im Herzen, den Folk im Blut und das Herz auf der Zunge: Das ist THE WAKES. Die Jungs mit dem einzigartigen Stil und der unverwechselbaren Stimme von Sänger Paul Sheridan bringen mit ihrer mitreißend-dynamischen Art den Spirit Schottlands in die Welt! Punk, Rock, Folk und sogar Rock’n Roll – am besten steckt man THE WAKES gar nicht erst in irgendeine Schublade; denn wirklich gerecht wird keine Bezeichnung dem Sextett aus dem Herzen Glasgows. Eine Einordnung fällt ohnehin schwer, denn die sechs überraschen Kritiker wie Fans mit jedem neuen Werk gleichermaßen mit einer schier endlosen Bandbreite an Ideen und neuen Motiven.

Ihr aktuelles Album „Venceremos“ erschien im September 2016 und wurde von der Presse gefeiert:

„Ergebnis ist ein unverwechselbarer Folk ’n‘ Roll, den man unbedingt gehört haben sollte!“

„Klasse Band, klasse Platte!“

„Fans der Dropkick Murphys oder The Clash werden die sozialkritischen Hymnen des Sextetts so schnell nicht mehr aus der Birne bekommen.“

„Wer auf The Clash, The Pogues, The Dubliners oder das softere Material der Dropkick Murphys schwört, sollte die neue THE WAKES nicht links liegenlassen!“

„An der Platte können viele was lernen: Genauso entwickelt man sich weiter, ohne die vorhandenen Stärken zu verlieren. Sco(u)t’s Honor!“

„Dieses Album ist von Anfang bis Ende ein Folk-Klassiker! Obwohl: „No human is illegal“ ist schon das ergreifendste Statement der Platte und sollte von jedem Erdenbürger mindestens einmal gehört werden!“

Im April geht es nun endlich wieder auf Tour, um „Venceremos“ auch live in die Welt zu tragen. Hier die Daten:

Venceremos Germany Tour April 2017

April // Lemgo, Weite Welt – http://weitewelt-lemgo.de/ April // Frankfurt/Main, Das Bett – http://www.bett-club.de/ April // Ypern, Vort’n Vis – http://rvv.vortnvis.net/ April // Düsseldorf, Linkes Zentrum – http://linkes-zentrum.de/

Die Tour auf FB:

Die Band zu der Tour:

„The Wakes are delighted to be heading out again on tour to Germany and Belgium in April. This is the tenth year of the band and with some exciting news regarding celebrations to be announced later in the year, the Glasgow based folk’n’rollers are looking forward to hitting the autobahn in the meantime. It’s the second leg of Venceremos dates with more to follow, which sees them playing Belgium for the first time taking their music and message to the people there. So get your drinking shoes on, stand up and be counted and sing loud and proud with Glasgow’s favourite folk’n’rollers, The Wakes.“

Im Laufe dieses Jahres werden THE WAKES ihr 10-jähriges Jubiläum gebührend feiern, u.a. mit Shows in Glasgow und Hamburg sowie anderen Specials.

Mehr dazu in Kürze.

