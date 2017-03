THE WORD ALIVE veröffentlichen ihren neuen Song „Misery“

„We wanted to bridge the gap between our newest album Dark Matter and the writing process of what will become our fifth studio album…“ so Sänger Telle Smith.

Außerdem kommen die vier Amerikaner nach Österreich, Deutschland und in die Schweiz:

14.03.2017 Wien, Arena (AT)

15.03.2018 Linz, Posthof (AT)

11.04.2017 Köln, Luxor (DE)

14.04.2017 Berlin, Bi Nuu (DE)

15.04.2017 Stuttgart, Club Cann (DE)

20.04.2017 Hamburg, Logo (DE)

24.04.2017 Pratteln, Z7 (CH)

25.04.2017 München, Backstage (DE)

Quelle: www.odyssey-music.net

