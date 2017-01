Mit „One Blood“ stellen Thunder And Lightning ihren letzten neuen Song vor der Veröffentlichung des neuen Albums „The Ages Will Turn“ online. Diesmal dabei, mit einem Hochgeschwindigkeitssolo von aller erster Güte, ist Saitenexperte Máté Bodor, der mit den Piratenmetallern von Alestorm gerade von einer ausgedehnten US-Tour zurück gekommen ist.

Am 09.12.2016 stieg die Release Show im Cassiopeia in Berlin. Das Album weltweit über Phonector Records erhältlich.

Videolink: https://www. youtube.com/watch?v= hMAhJEzT6UM

Quelle: www.tnlmetal.de

