Die Briten Thunder zählen seit jeher zu den mitreißendsten europäischen Live-Acts weit und breit und sind das ideale Futter für alle Freunde melodischen Hardrocks mit einem Hauch Blues. Schon 2009 haben sie beim Rock Of Ages für unbändige Partystimmung gesorgt – ein denkwürdiger Auftritt, der an sich als Schlussstrich unter die damals immerhin rund 20 Jahre andauernde Karriere gedacht war. Doch so ganz konnten sie es dann doch nicht lassen: Anfang 2011 fanden die Musiker noch einmal zusammen, um sich auf einen Auftritt beim britischen High Voltage Festival vorzubereiten. Weitere Einzelshows hier und da folgten, und schließlich verschlug es die Band auch wieder gemeinsam ins Studio. Die eindrucksvollen Resultate: Wonder Days, das 2015 erschien, und das noch taufrische Rip It Up, das Thunder einmal mehr in bestechender Form zeigt. Freut Euch auf ein fulminantes Rock-Highlight am ROA-Sonntag!



Kommentare

Kommentare