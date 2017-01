To The Rats And Wolves: kündigen „Spring Bangers“ European Tour 2017 an

Die angesagten Pop-Metalcore-Newcomer TO THE RATS AND WOLVES aus Essen haben ihre Headline-Tour durch Europa für April 2017 angekündigt.

SPRING BANGERS European Tour 2017:

06.04.17 Germany Wiesbaden Schlachthof

07.04.17 Germany Dresden Konk Club

08.04.17 Germany Köln Underground

09.04.17 Germany Hamburg Logo

11.04.17 Germany Hannover Faust

12.04.17 Germany Dessau Beatclub

13.04.17 Czech Republic Prague Rock Cafe

15.04.17 Germany Saarbrücken Kleiner Club Garage

16.04.17 Switzerland Aarau Kiff

17.04.17 Germany Lindau Club Vaudeville

18.04.17 Austria Wien Das Bach

19.04.17 Germany Nürnberg Z-Bau

20.04.17 Germany München Backstage

21.04.17 Germany Karlsruhe Die Stadtmitte

Tickets gibt es hier.

Die Band hat kürzlich ihre Interpretation des John Martin-Songs ‚Anywhere For You‘ veröffentlicht.

Schaut euch das Video hier an: https://youtu.be/rqgRyJryr 2k

Holt euch ‚Anywhere For You‘ digital via

iTunes: http://geni.us/TTRAWAn ywhereIT

Apple Music: http://geni.us/TTRAWAny whereAM

Amazon MP3: http://geni.us/TTRAWAnywh ereAMP3

Google Play: http://geni.us/TT RAWAnywhereGP

NB FLAC: http://geni.us/TTRAWA nywhereFLAC

Spotify: http://geni.us/TTRAWA nywhereSP

TO THE RATS AND WOLVES kommentierten: „Mit diesem Song wollen wir einfach Danke sagen, an die geilsten Fans der Welt! Wir hoffen das Cover gefällt euch!“

TO THE RATS AND WOLVES haben kürzlich ihr neues Album »Dethroned« veröffentlicht. Das Album kann ab sofort als CD-Digi und exklusives limitiertes NB-Bundle mit ID-Bracelet hier bestellt werden: http://geni.us/TTRAWDe throned

Holt euch die digitale Version von »Dethroned« via

iTunes: http://geni.us/TTRAWDethronedI T

Amazon mp3: http://geni.us/TTRAWDethr onedAMP3

Google Play: http://geni.us/TTRAWDeth ronedGP

Nuclear Blast Flac: http://geni.us/TTRAWDeth ronedNB

Spotify: http://geni.us/TTRAWDethronedS P

Schaut euch hier das neuste Musikvideo ‚Starting All Over‘ an:

Schaut euch außerdem die vorherige Single ‚Riot‘ hier an: https://youtu.be/oTbhyHX2T3s

»Dethroned« Tracklist:

01. Riot

02. The Game

03. Starting All Over

04. Dethroned

05. Knights of Decay

06. Prototype

07. Anti – Heroes

08. Outbreak

09. The Abyss

10. Love At First Bite

11. Dressed In Black

Bonus:

12. Endless Fall

13. Devil Without Horns

Das Cover-Artwork von »Dethroned« stammt vom Künstler Moody Design aus Berlin.

TO THE RATS AND WOLVES‚ Debütalbum »Neverland« kann hier bestellt werden: http://geni.us/TTRAWShop

Schaut euch hier folgende Musikvideos an:

‚Ghosts‘: https://youtu.be/35c AhIGdlgc

‚Blackout‘: https://youtu.be/F zyfiqTx7uY

‚Suburban Romance‘: https://youtu.be/ePL 6RppMIX8

Quelle: www.facebook.com/totheratsandwolves/

