Trachimbrod ist eine Screamo/Shoegaze Band aus Stockholm & Malmö in Schweden, die 2012 bereits ihr Debütalbum „A Collection of Hidden Sketches“ auf dem Hamburger-Label Through Love Records in Deutschland veröffentlichten. Ein gutes Jahr später folgte dann eine Split 12“ mit der Shoegaze Band Sore Eyelids – die Band des Suis La Lune Sängers und Gitarristen Henning Runolf.

Am 21. April 2017 erscheint nun mit „Leda“ das zweite Album des schwedischen Quintetts auf Through Love Records / Indigo in Deutschland, Dog Knights Production in England und Beach Records in Kanada. Als Vorgeschmack auf das neue Album veröffentlichten Trachimbrod gestern via Punktastic bereits die erste Single „All Är Som Det Alltid Var“, die ihr ab sofort hier streamen könnt: https://soundcloud.com/trachimbrodswe/allt-a-r-som-det-alltid-var-2

TRACKLISTING :

01. Rum Utan Fönster

02. All Är Som Det Alltid Var [ Stream ]

03. Tärd

04. Begränsad

05. Medskyldighet

06. Ett Annat Liv

07. Vi Två

08. Hjärnspöke

09. Saker De Säger

Quelle: www.fleetunion.com

Kommentare

Kommentare