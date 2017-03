Trial: kündigen neues Album ‚Motherless‘ für den 7. April an

Trial: kündigen neues Album ‚Motherless‘ für den 7. April an

Am 7. April veröffentlichen die schwedischen Metaller TRIAL (swe) ihr neues Album ‚Motherless‚ weltweit über Metal Blade Records!

‚Motherless‚ ist eines der originellsten klassischen Metal-Alben seit Langem. TRIAL (swe) haben ihren Sound verfeinert und sind eine der am wenigsten angepassten Bands in der gegenwärtigen Szene.

Hört’s euch selbst auf metalblade.com/trial an, wo die Band ihre erste Single ‚Cold Comes The Night‘ vorstellt! Das hervorragende Artwork von Costin Choireanu ist auch einen Blick wert, und ihr könnt die Scheibe entweder als Digi-CD oder als Vinyl vorbestellen.

TRIAL (swe) sagen dazu: „‚Motherless ist ein facettenreiches Werk aus vielen unterschiedlichen Elementen, aber dennoch zusammenhängend und die perfekte Widerspieglung dessen, was TRIAL (swe) ausmacht. Als erste Single haben wir ‚Cold Comes The Night‘ ausgesucht, einen wilden, schnellen Song, der die aggressive, geradlinige Seite der Scheibe reflektiert.“

‚Motherless‚ track listing:

1. Motherless

2. In Empyrean Labour

3. Cold Comes The Night

4. Juxtaposed

5. Aligerous Architect

6. Birth

7. Embodiment

8. Rebirth

TRIAL (swe) entstanden schon 2007 brachten aber erst 2011 ihr erstes Album ‚The Primordial Temple‚ heraus, einen Meilenstein für ihre weitere Entwicklung. Nach blendenden Kritiken für ‚Malicious Arts‚ (EP, 2013) und insbesondere ‚Vessel‚ (Album, 2015) stieg TRIALs Beliebtheit, so dass Metal Blade Records die Band unter Vertrag nahmen. Mit dem Plan, sich selbst neu zu erfinden, verspricht ‚Motherless‚ einen weiteren Schritt nach vorne.

TRIAL (swe) sind:

Linus Johansson – Vocals

Alexander Ellström – Gitarre

Andreas Johnsson – Gitarre

Andréas Olsson – Bass

Martin Svensson – Drums



Kommentare

Kommentare